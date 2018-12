4 ital, ami még az ásványvíznél is egészségesebb

Az ásványvíz fogyasztása rendkívül fontos a szervezet egészséges működése érdekében, számtalan tudományos kutatás igazolta. Mindez igaz úgy is, hogy a víz valójában semmilyen, kifejezetten az egészségre ható összetevőt nem tartalmaz. A szervezet megfelelő működése és hidratáltsága érdekében fontos más italokat is fogyasztani, amelyek majdnem olyan egészségesek, mint a víz. Szakemberek ezt a négyet is javasolják.

1. egészséges ital a zöld tea

Az antioxidánsokban gazdag zöld tea csökkenti a vérnyomást, és jótékonyan hat a koleszterinszintre, sőt a fogyásban is segít. Egy idei kutatási eredmény bizonyítja, a zöld tea az Alzheimer- és a Parkinson-kór megelőzésében is fontos szerepet játszik.

2. egészséges ital a kókusztej

A nátriumban, káliumban és magnéziumban gazdag, cukormentes kókuszlé kedvezően hat az izmok működésére, ezért sportolók számára különösen fontos ital.

3. egészséges ital a sör

A legfrissebb kutatási eredmények igazolják, hogy azoknál, akik az ásványvíz mellett legalább napi egy pohár sört fogyasztanak – egyéb alkoholt nem –, 59 százalékkal kisebb valószínűséggel alakulhat ki Parkinson-kór, szemben azokkal, akik egyáltalán nem söröznek.

4. egészséges ital a tej

A tej egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatosan számtalan vitás álláspont létezik. Mindenesetre némely állítás szerint a rákmegelőzésben komoly szerepe van, más vélemény ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy a tej nagy mértékben felelős az elhízásért. Mégis számos kutatás bizonyítja, hogy a tej hozzájárul például az agy egészséges működéséhez.

