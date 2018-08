Dolgok, amiket sohase tegyél a hajaddal

Van egy régi mondás, ami úgy tartja, hogy az emberről sokat elárul a haja és a cipője. Az ápolt haj és a tiszta cipő ugyanis fél siker, ha már az első benyomásból ítélünk. Ám míg egy cipőt nem nehéz megtisztítani, a szép hajért bizony sokat kell tennünk. Vannak alapszabályok, amiket érdemes betartanunk, ha szeretnénk, hogy a hajunk igényes és egészséges maradjon. Elmondjuk, miket tarts szem előtt.

A nyár egyik sarkalatos kérdése a hajápolás kapcsán a strandolás. Sokan nem tudják, hogy mielőtt a klóros víz vagy a sós tengervíz éri a hajat, érdemes csapvízzel átöblíteni azt, a szakértők szerint ugyanis így kevesebb klór és só jut a hajszálakba, ezáltal pedig azok káros hatásai csökkenthetnek. Nemcsak fürdőzés előtt, hanem utána is ajánlott a hajöblítés. Ha törülközővel szárítod a hajat, az erőteljes dörzsölést azonnal felejtsd el, hiszen roncsolhatod a hajszálakat.

A szárítás kapcsán a másik jelentős hiba, amit sokan elkövetnek, hogy forró hajszárítóval szeretnék sürgetni a száradást. Ez nem tesz jót a hajnak, a forró levegő károsíthatja azt. Ugyanez a helyzet a forró hajsütőkkel is, azok ráadásul közvetlenül is érintkeznek a hajszálakkal. Ha jót akarsz, mellőzd ezek használatát. Nemcsak a forró hajszárítóval árthatsz, hanem a forró vízzel is, így lehetőség szerint langyos vízzel moss hajat.

Nem hiába intenek óva a szakemberek a túl sok hajformázó használatától, a legtöbb ugyanis nem kíméli a hajat, a környezeti tényezők pedig felerősítik azok hatását. Azt sem hiába hangoztatják a hozzáértők, hogy a vizes hajat nem szabad fésülni, mert könnyebben roncsolódnak a szálak. A vizes fésüléshez érdemes kifésülő spray-t használni. Az sem mindegy, mivel esel a hajadnak. Egy jól megválasztott kefe sokat tehet a kíméletes ápolásért. A fodrászok arra is figyelmeztetnek, hogy nem szabad állandóan összekötve hordani a hajat, mert az megviseli a hajszálakat és töredezetté is teheti őket.