5 dolog, ami irritálhatja a bőröd – Így vess véget a vakarózásnak!

Bőrünk millió ok miatt viszkethet, de a bőrirritációt legtöbbször valamilyen étel, kozmetikai szer, műszálas ruhadarab, vagy az alváshiány és a stressz okozza. Ha már unod az állandó vakaródzást, ne halogasd, járj a végére!

Stresszes életmód

A stressz rengeteg betegség okozója: a magas vérnyomás, a szívbetegségek, mellett a rossz emésztés és bőrproblémák kiváltója is lehet. Ha túl sok a stressz az életedben, akkor a bőröd színe fakó, szürkés árnyalatú lehet, hajlamos a kiszáradásra és a feszülő bőr gyakran viszket is. Azért, hogy megszüntesd a kellemetlen tüneteket és az életedet is egyenesbe tedd, tanulj stresszkezelési technikákat, priorizálj, és ápold a bőröd, hogy a kiszáradás-viszketés-vakarózás ördögi köréből kikerülj. Használj a bőrbe gyorsan beszívódó, nyugtató, hűsítő gélt, hogy a bőröd mihamarabb megnyugodjon!

Vegyszerek

Akár egy illatos tusfürdő, testápoló, vagy egy finom arckrém is irritációt válthat ki, ha a bőröd akár egyetlen hatóanyagával szemben is intoleranciát mutat. Ez nem azt jelenti, hogy az adott termék nem jó, csupán azt, hogy a bőröd érzékenyebb az átlagnál. A viszketést azonban nemcsak a szépségápolási szerek, hanem egy öblítő, mosópor is okozhatja, sőt: bizonyos ruhafestékekre, anyagokra is lehetsz allergiás. Fontos, hogy felderítsd az okot, és igyekezz olyan termékeket használni, amik vegyszermentesek, közben pedig a bőrápolásra is ügyelj: mindig legyen nálad hűsítő, az irritációt enyhítő gél, vagy gyulladásgátló körömvirágkrém.

Folyadékhiány

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről nem lehet eleget beszélni. Ha szervezeted nem kapja meg a szükséges mennyiséget, akkor idegesebb, feszültebb leszel, az emésztésed sem fog megfelelően működni, sőt: ha nincs elegendő folyadék a szervezetedben, a véred is besűrűsödhet, ami szívritmus zavarokhoz is vezethet. A folyadékhiány egyik leglátványosabb jele a bőröd kiszáradása, viszketése. Saját érdekedben szoktasd rá magad a napi 2-2,5 liter folyadékbevitelre.

Betegségek

A kiszáradt, viszkető bőr a diabétesz jele is lehet, de jelezhet emésztési problémát is. Ha extrém viszketést és bőrszárazságot tapasztalsz, feltétlen menj el szakemberhez, vizsgáltasd ki magad, de közben a bőröd ápolásáról se feledkezz meg. Válassz színtelen, szagtalan gyógyszertári krémet, vagy olyan gélt, ami nyugtatja az irritált bőrt, miközben hidratálja is azt.

Terhesség

A bőr viszketése azt is jelezheti, hogy babát vársz. Mivel a várandósság ideje alatt megváltozik a hormon háztartásod, és minden a feje tetejére áll, így a bőröd sem marad a régi. Emellett az egyre növő és feszülő bőr könnyen kiszáradhat, viszkethet, ezért már a terhesség legelejétől kezdve érdemes illatanyagmentes krémeket, olajokat használnod, hogy megőrizd bőröd rugalmasságát és hidratáltságát.