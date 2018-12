Az ülőmunka veszélyei – óvd magad!

Hogy az ülőmunka mennyire irigylésre méltó, megoszlanak róla a vélemények. Azok, akik nap mint nap 8 órákat töltenek az íróasztal mellett, adott esetben a számítógép előtt ülve, biztosan tudják, hogy a szervezet számára valóban megterhelő az állandó ülés. Az ülőmunka okozta problémákat a legtöbb ember a hát- és nyakfájdalmakhoz köti, joggal, ám arról, hogy az mekkora egészségügyi kockázatot rejt, már nem sokan tudnak. A folyamatos ülés ugyanis nemcsak a gerincre hat negatívan, hanem a véráramlásra is, ami hosszabb távon többek között akár szív-érrendszeri betegségek kialakulásához is vezethet. Ezért is nagyon fontos, hogy ne tegyük ki a szervezetünket a megszakítás nélküli folyamatos ülésnek. A kedvezőtlen hatások azonban nemcsak hosszú távon jelentkezhetnek, hanem korábban is, hiszen görnyedt pózban az agy kevesebb oxigénhez jut, így gyorsabban fáradunk, és a feladatunkat sem tudjuk jól ellátni. A folyamatos ülés a belső szervek állapotára sincs jó hatással.

Miért jelent ekkora veszélyt a folyamatos ülés? Mert a testünk alkalmazkodik a körülményekhez. A helytelen testtartást megszokja a szervezet, a gerinc felveszi az ülés közben legkényelmesebbnek tűnő pózt, amelynél a hát gömbölyödik és a nyak előreesik, és máris elkezdődnek azok az élettani folyamatok, amelyek rövid és hosszú távon is a kárunkra vannak. A hátfájás, a nyaki görcsök, a feszülő váll és a beállt derék általában az első megjelent tünetek között vannak, de a fejfájás is gyakran csap le az első jelek között az ülőmunkát végzőkre. Az ülve dolgozók az eleve nem túl rózsás helyzetüket tovább is ronthatják, ha például a lábaikat gyakran teszik keresztbe, a térdeik bánhatják, ha pedig a féloldalas ülés jön be valakinek, az az egyik oldalát teszik ki folyamatosan nagyobb igénybevételnek, nagyobb terhelésnek.

Ahogyan a mozgás jó hatással van a keringési rendszerre, úgy még a laikusok számára is egyértelmű módon a folytonos üléssel épp az ellenkezőjét érjük el. A nem megfelelő véráramlás hat az agy- és a szívműködésre, a visszérrel küzdőknek pedig újabb kihívást hoz, az állandóan ülő helyzetben tartott lábaknak ugyanis egyáltalán nem tesz jót ez a fajta terhelés. A megfelelő keringés hiánya az izmokra és a szövetekre sincs jó hatással, utóbbiak anyagcseréje megváltozhat – így tovább terhelve az ülésbe kényszerített testet. Van az ülőmunkának egy másik kellemetlen hatása is, mégpedig az, hogy hizlal. Bár az anyagcsere lassulásán kívül nincs közvetlen összefüggés az állandó ülés és a hízás között, ha egy picit elgondolkozunk, összerakjuk a kirakó darabjait: a kevés mozgással járó folyamat amellett, hogy terheli a testet és meg is viseli azt, közben állandó evésre is késztet. Mert mi mással is okozhatnánk örömet magunknak is munka közben, a számítógép monitorját bámulva, mint egy-egy finom falattal?

Most, miután már tudjuk, hogy az ülőmunka mennyire megterheli a szervezetet, gyorsan eláruljuk, nem szabad depresszióba esni, ugyanis van megoldás arra, hogy elkerüljük a fenti bajokat. Ahhoz, hogy a szervezetünknek segítsünk legyőzni a káros folyamatok elindulását, nem kell nagy dolgot tennünk. Elég, ha az ülések közepette időnként alaposan átmozgatjuk a testünket. Ez egyáltalán nem nehéz feladat, de folyamatosan betartani már annál nagyobb kihívás. A lényeg az, hogy lehetőség szerint legalább félóránként álljunk fel, és sétáljunk egy keveset, ezáltal ugyanis normalizálhatjuk a vérkeringést. A munkáltatókon is számon kérhető, óránkénti 10 perces pihenőt mindenképpen használjuk arra, hogy a monitortól eltávolodjunk, ne ülve töltsük ezt az időt. A legújabb irányelvek szerint az lenne az ideális, ha naponta maximum 6 órát ülnénk a képernyő előtt, de gyanítjuk, ennek bevezetésére a szorgos hétköznapokban még sokat kell várni.

A test átmozgatásának alaposnak kell lennie. Azt ugyan nem lehet elvárni senkitől, hogy az irodai kiskosztümjében jógázzon minden órában néhány percet, azt viszont igen, hogy az alapvető átmozgatást megtegye: egy kis séta után nyakkörzésekkel segíthetünk magunkon, amit a váll és a karok átmozgatása kövessen. Mivel a gerincet és a derekat is kezelni kell, a hátat érintő gyakorlatokról se feledkezzünk meg. A nyújtó gyakorlatok is jól jönnek a folyamatos ülés után.