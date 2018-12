Amit a csontokról tudnod kell 50 felett

Az egészséges életmód minden korosztályban a nagyon fontos, ám vannak időszakok, amikor az egyes területekre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni korosztályonként, vagy adott esetben nemenként. Az idősödés velejárójaként bekövetkező lassuló anyagcsere hatására veszthetünk az izomtömegünkből. A folyamat megakadályozásának módja az izomzat erősítése, sőt az újabb izmok építése szinte minden korosztályban lehetséges. Ám mivel a túlzásba vitt edzés sérüléseket okozhat, figyelni kell arra, hogy ne erőltessük meg magunkat.

A csontok állapota meghatározza az életminőséget, ezért nem mindegy, mivel tápláljuk a szervezetünket abban az életkorban, amikor szükség van a külső pótlásokra is. A csontritkulás kapcsán sajnos majdnem minden harmadik nőnek van félnivalója a menopauza beköszöntével, ám korábban is adódhatnak problémák egy-egy drasztikus diéta kapcsán vagy a túlzott megerőltetés miatt. Természetesen a férfiaknak is oda kell figyelniük a tudatos táplálkozásra. A csontritkulás azt jelenti, hogy a csontok állaga meggyengül, ezért könnyebben törnek kisebb terhelések hatására is. Mivel előrehaladott állapotban a csontritkulás veszélyes, feltétlenül figyelmet kell fordítani a megelőzésre. Vannak szakértők, akik azt javasolják a nőknek, hogy ha a térd ízületeik bírják, nagyobb súlyokkal végezzenek kardio edzést, mert annak hatására erősödik a láb és a csontsűrűség is nő. 50 éves kor felett érdemes a komplex gyakorlatokban is gondolkodni az általános kondíció javítása és megtartása érdekében.

Nemcsak a testmozgás, hanem a megfelelő étrend és a tápanyag kiegészítés is nagyon fontos a csontok állapotának megőrzéséhez. Évtizedekig a csapból is az folyt, hogy az egészséges csontokhoz kalciumra van szükségünk, de azt, hogy ehhez a megfelelő mennyiségű D-vitamin is kell, már nem tudtuk. Ez a vitamin segíti ugyanis a kalcium felszívódását, a vérbe jutását, ahonnan a csontokba is kerül az. Ugyancsak ez a vitamin segíti a foszfor normál felszívódását és hasznosulását, nélküle a folyamat nem lesz hatékony. A normál csontozat fenntartásához a testnek szüksége van cinkre, foszforra, kalciumra, mangánra, magnéziumra és K-vitaminra is.

50 felett a C-vitamin pótlás is fontos, hiszen az hozzájárul a kollagén képződéshez, ezáltal az erek, porcok és csontok normál állapotának és működésének fenntartásához. Az ásványi anyagok közül pedig a mangán és a réz vesz részt a kötőszövetek megfelelő állapotának fenntartásában. A magnézium a fáradtság csökkentésében is segít amellett, hogy a kalciummal karöltve megalapozza a megfelelő izomműködést az idősebb generációk számára is.