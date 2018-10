Amikor az „életközépi válság” és a klimax szövetségre lép ellened! (x)

„A negyvenötödik szülinapomon kezdődött. Hirtelen rádöbbentem, hogy nekem már a bé oldal forog, és lehet, hogy kevesebb időm van hátra, mint amennyit eddig éltem – kezdi történetét Barbara. – A lányomat akkor vették fel a főiskolára, ráadásul külföldön, így szinte kiürült idehaza a családi fészek. Egyszer csak nem találtam a helyemet a saját életemben. Az anyaságom korszaka véget ért, a nagymamaszerepre még pár évig várnom kell… Ilyesmiken tipródtam. Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy egyáltalán alkalmas vagyok-e bármire is, ami más, mint a családi tűzhely őrizgetése. Rájöttem, hogy azon kívül, hogy anya és feleség lettem, gyakorlatilag semmit nem értem el az életben. A magazinokban persze olvastam, hogy ilyenkor kellene kihasználni a sok szabad időt, eljárni emberek közé, de én éppen hogy kerültem a társaságot, mert mindennek a tetejébe még a klimax is elkezdődött nálam. A legváratlanabb helyzetekben törtek rám hőhullámok, amiktől folyton leizzadtam. Nem éreztem magam társaságképesnek, még egy rendes ruhám sem akadt, mert minden csinos holmimat kihíztam. Utáltam a testemet, nem éreztem magam nőnek” – kesergett Barbara.

Olykor eljön a számvetés ideje

Egy nő élete során többször is kínálkozhat alkalom a számvetésre. Az addig elért céljainkat, újabb terveinket gyakran gondoljuk végig egy-egy nagyobb változás idején, például házasságkötéskor vagy váláskor, valamint a gyermekvállalás kapcsán. És fontos állomás lehet a klimax, a változókor kopogtatása, ahogyan azt Barbara esetében láthattuk. A változókor, ez a negyvenes évek vége felé elkezdődő időszak másoknak is nehézséget okoz, hiszen a hormonális változás megterhelő lehet testileg és lelkileg is. Sok nőt már az a tudat elkeserít, hogy nem lehet többé gyereke. Úgy érzi, a klimaxszal véget ért a nőiség időszaka, és többé nem lesz teljes értékű társa partnerének. Siratja az elmúlt éveket, a fiatalságot, és mindazt, amiről esetleg úgy gondolja, eddig kellett volna megtennie, mégsem tette meg. Valójában a nők is ugyanúgy szenvednek ilyenkor, mint a férfiak a maguk életközépi válsága során.

Ne add meg magad a hormonok játékának!

Ha el is kezdődik valakinél a változókor, ez ne legyen ok az önostorozásra! A legtöbb nő már úgysem akar ebben a korban gyereket szülni. Ha pedig vannak gyerekei, nagy valószínűséggel már eléggé önállóak, sőt lehet, hogy már nem is élnek otthon. A nők tehát ez idő tájt rengeteg szabadidőt kapnak ajándékba. Kesergés helyett ezt lenne érdemes kihasználniuk! Arról nem is szólva, hogy sokuk ekkortájt éri el karrierje csúcsát, azaz jobban keres, mint korábban, vagyis többet tud magára költeni. Választhat magának egy új hobbit, utazgathat, eljárhat sportolni, túrázhat. Nagyobb gondot fordíthat a megjelenésére. Esetleg elkezdhet valami újat tanulni: talán egy új szakmát, új nyelvet, gyöngyfűzést, lakberendezést, bármit. Vannak, akik éppen negyven-ötvenévesen találják meg a valódi hivatásukat, és tudnak igazán kiteljesedni. A változókor évei valójában számos lehetőséget kínálnak, amelyeket csak meg kellene ezeket ragadni.

Így enyhítsük a változókori tüneteket!

A változókor testi és lelki tüneteit a hormonmentes Remifemin tabletta segítségével is enyhíthetjük. Ez a növényi gyógyszer a Cimicifuga nevű gyógynövény kivonatát tartalmazza. Mérsékelheti az olyan változókori tüneteket, mint a hőhullámok, az izzadás, az alvászavarok, az idegesség vagy a depressziós hangulati ingadozások. Mindemellett érdemes figyelmet fordítani a rendszeres mozgásra és a kiegyensúlyozott, vitaminokban gazdag étrendre is. Fontosak még a rendszeres szűrővizsgálatok, ezekről se feledkezzünk meg, különösen a nőgyógyászati problémák, illetve a csontritkulás megelőzése végett.