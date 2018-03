Aknés bőr: rutintanácsok hétköznapokra

Az akné az egyik leggyakoribb bőrprobléma. A fiatalok körében szinte mindenki érintett, a felnőttek közül, főképpen a nőket nézve magas az aknés bőrrel küzdők aránya. Az aknés bőr jellemzője, hogy zsíros tapintású a bőr, miteszerek és pattanások jelennek meg az arcon, a nyakon, a háton, a vállakon és a mellkason. Sok esetben gyulladással is jár az állapot, ilyenkor ki is pirosodik a bőr. Ám nemcsak a testi tünetek miatt szeretne mindenki megszabadulni a aknétól, hanem annak a lélekre gyakorlt hatásai miatt is: a pattanásos, fényes arc nyomasztja az érintetteket és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy elveszítsék az önbizalmukat, és frusztráltak legyenek.

A zsíros arcbőrt a faggyú túltermelődése okozza. Sok tényező járul az állapot kialakulásához: a genetika, a hormonok változása, az éghajlati, környezeti és kémiai hatások is befolyásolják az arcbőr állapotát. Ha a bőr külső rétege megvastagodik, az elhalt, elszarusodott bőrsejtek hámlása eltömíti a faggyúmirigyek csatornáit és így megzavarja vagy meggátolja a faggyú kiengedését: ez okozhatja a pattanás, vagy ha közel van a bőr felszínéhez, a miteszer kialakulását. Ha a bőrön lévő ártalmatlan bakériumok megtámadják az eltömődött csatornákat, gyulladás is kialakul.

Rutintanácsok hétköznapokra: