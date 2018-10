A szexnek is árt az aszály! Mit tehetsz, ha nem nedvesedsz eléggé? (x)

Aki szeret, annak te vagy a legszebb!

„Kislány koromban a fiúk sokat csúfoltak a vörös hajam, meg a szeplőim miatt – meséli a harminckét éves Hanna. – Sokáig el sem tudtam elképzelni, hogy egy igazán ’menő’ pasi valaha is szemet vethet rám. Aztán megismertem Ádámot, és megfordult velem a világ. Jóképű, magas és kisportolt, ráadásul okos és sikeres bankszakember. A szexben is figyelmes, gyengéd velem, csak… Csak nálam nem stimmelt valami. Sosem voltam elég nedves, ezért az együttlét nekem folyton kényelmetlenséget okozott. Eleinte az volt a baj, hogy gátlásaim voltak, mert még mindig rút kiskacsának képzeltem magam. Időbe telt, míg Ádám nagy nehezen meggyőzött, hogy ő igenis nagyon vonzónak talál engem, de addigra már annyira stresszeltem, hogy mi lesz, ha továbbra sem nedvesedek eléggé, hogy megint csak száraz maradtam. Ördögi körbe kerültem. Jobb híján anyukámnak sírtam el a bánatomat, aki elárulta, hogy hozzám hasonlóan ő is küzd a hüvelyszárazsággal, igaz, nála nem a stressz, hanem a klimax hozta elő ezt a problémát” – mesélte Hanna, akinek azóta már „olajozottan” működik a szexuális élete, köszönhetően a Cikatridina hüvelykúpnak, amit anyukája ajánlott a figyelmébe.

Hialuronsav és gyógynövények: „bőrápolás” odalent is!

Ha olvasgattad már a kozmetikumok, például az arcápoló krémek dobozán felsorolt összetevők listáját, a hialuronsav talán ismerős lehet számodra. Ez egy rendkívül nagy vízmegkötő képességű molekula, ezért is van jelen olyan sok hidratáló készítményben. Hidratálni azonban nemcsak az arcbőrünket lehet, hiszen előfordulhat – mint Hanna esetében is –, hogy a hüvely igényel extra nedvességet. A Cikatridina hüvelykúp hasznos összetevői, a hialuronsav és a különböző gyógynövénykivonatok segítenek feltölteni nedvességgel a hüvely kiszáradt szöveteit, ugyanakkor gyulladáscsökkentő és hámosító hatásúak. A Cikatridina hüvelykúp enyhíti a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteit, függetlenül attól, mi váltotta ki azokat. Hormonmentes készítmény, amely recept nélkül kapható a patikában.

Gondoltad volna? Ennyi minden okozhat hüvelyszárazságot!

Hanna története rávilágít, hogy akár a túl sok stressz, aggodalom előidézheti a hüvelyszárazságot. A stressz ugyanis beleavatkozhat a hormonrendszerbe, a hormonális változások pedig befolyásolják a hüvely nedvesedését is. Változókorban, azaz a klimax idején – és legfőképpen utána – ezért is küzd oly sok nő hüvelyszárazsággal. Ugyancsak hormonális okok miatt a várandós vagy szoptatós kismamáknál is gyakran kialakulhat ugyanez a probléma, amellyel a hormonális fogamzásgátlót szedő nők is nem egyszer szembesülnek. Kemoterápia, sugárkezelés, illetve bizonyos gyógyszerek szedése ugyancsak előidézheti a hüvelyszárazságot.

Bármilyen okból alakuljon ki a hüvelyszárazság, a Cikatridina hüvelykúp hasznos segítségedre lehet a tünetek csillapítására. Javasolt tíz napos kúrával kezdeni, ami után általában elegendő a fenntartó kezelés, heti 1-2 alkalommal.