A megelőzésről is szólt a pünkösdi hétvége (X)

A hétvégi programra kilátogatott Sass Dani, a mindig pörgős gasztroarc és műsorvezető, aki maga is összefoglalta miért tartja fontosnak a hasonló eseményeket: „Azt gondolom valahol a felnőtté válásnak a része, hogy az ember elkezd felelősen gondolkodni az egészségéről. Rendkívül fontos, hogy egészségesen táplálkozzunk, gyakoroljuk a számunkra legkedvesebb mozgásformákat, és általában véve egészségesen éljünk. Ugyanakkor a legegészségesebb életvitel mellett is számos betegség leselkedhet ránk, itt kerül előtérbe a megelőzés, és a szűrőprogramok szerepe. Ezért jöttem el én is elvégezni a szűréseket. Szerencsére mindent rendben találtak a szűrést végző szakemberek.”



A helyszínen felállított Danone sátorban a játszva tanulás jegyében az egészséges életvitellel és táplálkozással ismerkedhettek meg a látogatók. A programon a résztvevők kérdéseiket is feltehették a cég együttműködő partnerének, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) dietetikusai számára, a játékos GifyMata fotózáson pedig maradandó emlékkel is gazdagodhattak a vendégek.