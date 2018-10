A hüvelyfal erősítése: életkorral, szüléssel járó változások

A klimax során a test működését a tüszőhormon-termelés csökkenése befolyásolja. A menopauza, vagyis a hormontermelés teljes megszűnése általában 50 éves kor körül történik. A lelki változások mellett számos testi tünetet is megélnek az érintettek: a verejtékezés, a hőhullám, a szédülés és az arcpír azok a tünetek, amelyek jól ismertek, és a közvélemény is beszél róluk. A hüvelyt érintő változásokat azonban sokan tabuként kezelik, pedig nagyon fontos, hogy azokról is beszéljünk. Annál is inkább, mert van megoldás a legtöbb problémára. Az egyik meghatározó intim tünet a hüvelyszárazság, ami a petefészekhormonok, leginkább az ösztrogén hiányának következménye. A csökkenő ösztrogénszint miatt ugyanis romlik a külső nemi szervek és a hüvely vérellátottsága. A változókor alatt a hámszövet veszít rugalmasságából, sőt el is vékonyodik, ez pedig azzal jár, hogy fájdalmas lesz a közösülés. De nemcsak ez az intim tünet jelentkezhet a változókorban, hanem a hüvely veszít a rugalmasságából is.

Meglazulnak az izmok

A változókor mellett a spontán hüvelyi szülés is negatív hatással van a hüvely izomzatára. A megterhelés miatt, egy baba kihordása után a kismedencei izmok meglazulnak, a rugalmasságukból is veszítenek, és így a hüvely tágabb lehet. Az, hogy ez a folyamat kire hogyan hat, attól is függ, hogy mekkora babát szül a nő, és hogy mennyi ideig tart a szülés. A szakértők szerint akár 30-40 százalékkal tágabbá válhat a hüvely a spontán szülés után. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a szexuális élmények csökkenjenek.

Legyen szó a klimaxról vagy a szülés utáni állapotról, a hüvely rugalmasságát ugyan nem lehet 100 százalékosan visszaállítani, de a modern orvostudomány képes sokat javítani a helyzeten. Azok, akik gyors változást szeretnének, lézerrel kezeltetik a hüvelytágulást. Háromszori kezelés már elég ahhoz, hogy a nők visszanyerjék hüvelyük rugalmasságát. Vannak, akik az intim tornában hisznek, és hatékonynak tartják a rendszeres mozgást. A változókorban lévőknek is ajánlják, hogy megelőzésképpen kezdjenek az intim tornába. Vannak, akik a gésagolyókat hívják segítségül a hüvelyizmok erősítéséhez. Ahogyan az intim tornával is célt érnek a nők, a gésagolyók hatásossága felől sincs kétség. Az egészséges életmód és a rendszeres mozgás is fontos a test megfelelő működése kapcsán.

A test mellett a lelket is érdemes rendbe tenni az intim gondok kapcsán, hiszen mind a klimax, mind a szülés utáni állapot megviselheti az önérzetet és megtépázhatja az önértékelést. Ám ha tudatosan készülünk a helyzetekre, és azzal is számolunk, hogy a problémákra van hatékony megoldás, könnyebben túl tudjuk magunkat tenni a megpróbáltatásokon.

Kapcsolódó: