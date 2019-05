Méhen belül műtöttek meg egy magzatot

Először műtöttek meg egy magzatot az anyja méhében orvosok Angliában – derült ki a Tények riportjából. Az szenzáció számba menő orvosi beavatkozásra azért volt szükség, mert a terhesség 20. hetében gerincfejlődési problémákat tapasztaltak a magzatnál, s nem élte volna túl a születését sem.

Az orvosok először abortuszt javasoltak az anyának, amit soron kívül elvégeztek volna az előrehaladott terhesség ellenére is, hiszen a magzat súlyos beteg volt, de a kismama elutasította. Így megpróbálkoztak a méhen belüli műtéttel a terhesség 27. hetében, sikeresen.

