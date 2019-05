„A próbafülkében annyi frusztráció éri az embert, mint sehol máshol” – egyre több embert érint az elhízás

Európában a népesség több mint 50 százaléka túlsúlyos, és több mint 20 százaléka elhízott. Európában Magyarországon a legmagasabb az elhízottak aránya, az OECD adatai szerint a felnőtt lakosság 30 százaléka elhízott, 60 százaléka pedig túlsúlyosak mondható. Ezzel az USA, Mexikó és Új-Zéland után a negyedik helyen állunk a világranglistán.

Míg 1975-ben 100 millió elhízott felnőtt élt a világon, az elmúlt közel 40 évben ez a szám 671 millióra nőtt. Ha a tendencia nem változik, a kutatók előrejelzései szerint 2025-re 2,7 milliárd elhízott felnőtt él majd a világon.

Nemcsak esztétikai probléma

A legtöbb ember azért szeretne fogyni, mert szeretne jobban kinézni, a plusz kilók azonban nemcsak esztétikai problémát okoznak, különböző betegségekhez is vezethetnek. Mindez komoly teher az egészségügyi ellátórendszerre és a gazdaságra is, Magyarországon az elhízásból fakadó betegségek ellátásának költsége meghaladja a 200 milliárd forintot.

Az elhízott emberek átlagosan 3-10 évvel kevesebbet élnek, és 25 évvel kevesebb az egészséges éveiknek a száma. Hasi elhízás esetén maga a zsírszövet az, ami saját anyagcseréje során felszabadít olyan anyagokat, melyek később betegségeket okozhatnak, például szív- és érrendszeri problémákat, cukorbetegséget vagy érelmeszesedést, de bizonyos daganatos betegségek (pl. a vastagbél-, az emlő- és az epehólyagrák) is gyakoribbak az elhízottaknál, és a túlsúly hozzájárulhat légzési nehézségek, alvási apnoé, reflux, depresszió kialakulásához is, valamint csökkentheti a fogamzóképességet. Férfiaknál a nagy mennyiségű zsír a megtermelt férfihormont női hormonná alakítja, és így az ún. szabadtesztoszteron-szint csökken, mely szintén a fogamzóképesség csökkenéséhez, valamint potenciazavarhoz vezet.

Azt, hogy valaki a zsírszövetet a hasi régióra gyűjti, részben genetika, és részben hormonok határozzák meg. Hogy érintettek vagyunk-e már a problémában, azt egy centi segítségével mi magunk is megállapíthatjuk, ha megmérjük a derékkörfogatunkat a köldök körül. Nők esetében ez az érték 80 centi alatt ideális, ha már 88 felett van, akkor számos betegség rizikója megnő. Férfiak esetében 94 centi alatt kellene lennie ennek a számnak, ha már 102, akkor érdemes elindítani valamiféle diétát, vagy szakemberhez fordulni. Nemcsak a hasi zsírszövet okoz problémákat, pusztán az, hogy az ember nehéz, okozhat mozgásszervi panaszokat, és a csonttörés valószínűségét is növeli.

Próbafülke = kínkamra

Moós Gergely, vagy ahogy talán többen ismerik, „Dagadt Köcsög” is egyike volt az elhízással küszködőknek. Pár éve még 124 kilót mutatott alatta a mérleg, de a futásnak köszönhetően mára ez már a múlté.

„Kamaszként sokat mozogtam, később a sport kiesett az életemből. Amikor ez megtörténik, az étrend meg úgy marad, akkor nagyon könnyen fel tudnak szaladni a kilók. Aztán programozó lettem, az ülőmunka és a stresszes életmód pedig meghozta az eredményét. A sürgető határidők teljesítése után általában étellel jutalmaztam magam, szóval egyenes út vezetett az elhízáshoz, és 5-6 év alatt eljutottam a 124 kilóig. A vérnyomásom már kezdett emelkedni, de látványos egészségügyi problémám nem volt, ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy huszonéves voltam, amikor még büntetlenül ki tudjuk használni a testünket. Később meglett volna ennek a következménye.”

Ahogy sokan mások, a mindennapokban Gergő is rengeteg helyzetben szembesült vele, hogy ez így nem jó.

Nem tudtam felmenni a lépcsőn, a próbafülkében pedig annyi frusztráció éri az embert, mint sehol máshol. Én azóta sem szeretek ruhát próbálni.

Személyre szabott diéta

Az elhízásnak sok esetben lelki okai vannak – mivel az étkezésnek van egy jutalmazó és stresszoldó szerepe, sokan az evésbe menekülnek a problémáik elől. „Még azok is nagy arányban képesek visszahízni, akiknél műtétre került sor, mert komoly addiktív probléma vagy szorongás áll a háttérben – mondja dr. Bajnok Éva, a Rózsakert Medical Center belgyógyász-obezitológusa. – Ha nem mérjük fel a legelején, hogy csak rossz szokásokról van szó, vagy valami lelki ok, esetleg másodlagos betegség áll a háttérben, akkor teljesen sikertelenek leszünk.”

Épp ezért nagyon fontos a személyre szabott kezelés. „A belgyógyászati vizsgálatok mellett megismerjük az illető korábbi kórtörténetét, panaszait, felmérjük, hogy eddig milyen fogyókúrákkal próbálkozott, vannak-e társbetegségei, és azt is, hogy milyen a 24 órás aktivitása, hogy hány kilót kellene ahhoz fogynia, hogy ő is jól érezze magát a bőrében, és a társbetegségek, a szövődmények visszafordíthatóak legyenek. Mindez más egy idősebb betegnél, aki rengeteg gyógyszert szed, és más egy fiatalnál.”

Dagadt Köcsög és a kezdetek

Gergőt családi tragédiák döbbentették rá arra, hogy változtatnia kell. Sokféle módszert kipróbált, diétázott, biciklizett, de semmi nem vált be. Aztán rátalált a futásra, ami nemcsak a fogyást hozta el, de az életét is megváltoztatta. Gergő egyedül indult útnak, majd küzdelméről blogot kezdett el vezetni, aminek később annyi követője lett, hogy létrehozta a Dagadt Köcsög Futóklubot is.

A kezdet egyáltalán nem volt könnyű: az első hónapokban inkább csak gyalogolt, mint futott, de nem adta fel.

Láttam, hogy rokonaim haltak meg 50-60 évesen, és tudtam, ha így folytatom, nekem is maximum 20 évem van hátra. Abbahagyhattam volna, dönthettem volna úgy, hogy visszaülök a kanapéra, de tudtam, hogy akkor vége. A lelki tényező nagyon fontos ebben a folyamatban, el kell hinni, hogy nem ment még el a vonat.

Gergő szerint a futás azért is nagyon jó, mert 40-50 éves korban is lehet azt mondani, hogy megpróbálom, és adok ennek egy esélyt. Ő megadta az esélyt, és az évek alatt nemcsak, hogy lefogyott, de a futás olyannyira beépült az életébe, hogy hamarosan félmaratonokon indult, lefutotta a maratont, majd később már ultratávú versenyeket is teljesített.

Mint mondja, a megfelelő étrend betartása nem az erőssége, de a futás mellett nem is kellett annyira önmegtartóztató életmódot folytatnia. „A túlsúlyos ember szélsőséges falánkságait levetkőztem, de ugyanúgy ettem palacsintát, melegszendvicset, és azóta sem csak salátán élek reggeltől estig. A futással azonban fogytam anélkül is, hogy az étrendemre szigorúan odafigyeltem volna.”

Nem kúra, életmódváltás

Dr. Bajnok Éva a hozzá forduló betegekkel közösen állítja össze a megfelelő étrendet, és javasol mozgásformákat is. „Ahhoz, hogy meghatározzuk a bevitt energiát, figyelembe kell venni, mennyit mozog az illető, de az is számít, hogy túl van-e már nagyobb fogyókúrákon. Ezek hatására ugyanis lelassulhat az anyagcseréje, felborulhat a hormonháztartása, sőt sok esetben ezek az emberek komoly vitaminhiányban is szenvednek, mert már annyit sanyargatták magukat. Számukra pontosan meg kell szabni, hogy mit egyenek.”

Pácienseinek elsősorban a mediterrán diétát javasolja, sok zöldséggel és gyümölccsel, teljes kiőrlésű gabonával, sovány húsokkal és tejtermékekkel. Természetesen a mozgással kapcsolatban is ad javaslatokat, de csak fokozatosan, és más szakemberekkel, kardiológussal, gyógytornásszal együttműködve.

Mire eljutnak az orvoshoz az elhízott emberek, sok esetben már túl vannak különböző fogyókúrákon. „A sanyargató diéták működhetnek, csak borzasztó nehéz megtartani azt a testsúlyt. Ezek a diéták általában nem is térnek ki arra, hogy egy fogyókúra után hogyan kell visszatérni a normál életbe, hogy az a testsúly megmaradjon, pedig ennek is megvan a művészete.”

Már 3-5 százalékos testtömegcsökkentésnek is vannak kedvező egészségügyi hatásai, pl. PCO szindrómában a menzesz ismét szabályossá válhat, 10 százalék elérése esetén pedig számottevő a hatás, és elhagyhatóvá válhatnak bizonyos gyógyszerek is, például a vérnyomáscsökkentő és az antidiabetikumok.

„Sokszor találkozunk túlsúlyos emberek kezelésénél az ún. jojóeffektussal, melynek elkerülése nagyon fontos lenne a további súlygyarapodás megakadályozása céljából – mondja dr. Bajnok Éva. – Emiatt a betegekkel való folyamatos kapcsolattartás, az állandó motiváció, a pszichés támogatás elengedhetetlen a sikerhez. Evészavarok (például anorexia, bulimia, orthorexia, diabulimia, drunkorexia) esetén szükségünk lehet pszichiáter és pszichológus bevonására is.”

Általánosságban a 0,5-1 kg/hét a fogyás egészséges mértéke. Azt a testsúlyt, amit lassabban ér el az ember, könnyebb megtartani. „Nem szoktunk mindenkit minderről lebeszélni, attól függ, hány kilótól szeretne megszabadulni az illető, és milyen gyorsan, illetve hogy a diéta mennyire szélsőséges. Az is lényeges, hogy ezalatt ne szenvedjen napi szinten, mert egész életében fontos lesz az, hogy mit eszik, és mennyit mozog. Ha azt szeretnénk, hogy ez működjön, nem kúraként, hanem életmódváltásként kell felfogni a dolgot.”

Elhízott programozóból lett a túlsúlyos futók edzője

Gergő esetében a fenti mondat maximálisan igaz, hisz a futás nemcsak egy fogyást segítő eszköz volt számára, de élete részévé vált, olyannyira, hogy programozó állását is feladta, és ma már edzőként dolgozik, elsősorban olyan emberekkel, akik hozzá hasonlóan túlsúlyosként kezdtek el sportolni. „Örülök annak, ha engem valaki megkeres, mert az már azt jelenti, hogy meghozta a döntést, változtatni akar.”

Gergő szerint a futásnál az egyik legfontosabb tényező a cipő.

Ne az otthoni sportcipő kerüljön elő, egy túlsúlyos futónál a cipő csillapítása főleg nagyon fontos. Minden egyes lépésnél a testsúly hatszorosa terhelődik az ízületi rendszerre, nagyon fontos, hogy ezt egy jó cipő csillapítani tudja.

A másik fontos szempont, amire oda kell figyelni, a fokozatosság, mert a testünk sokkal lassabban adaptálódik a terheléshez, mint az agyunk. Hiába akarunk menni, ha közben a csontrendszer nem tudta lekövetni ezt a változást.

„Edzőként az is az egyik feladatom, hogy lelkileg is úton tartsam a sportolóimat, különösen a kezdeteknél. El tudom nekik mondani, hogy én hogyan éltem meg ezt az időszakot, és hogyan tudtam a nehézségeken túllendülni. Amikor elmondom, hogy nekem másfél évig tartott eljutni odáig, hogy öt kilométert egyben le tudjak futni, akkor meglepődnek, megnyugszanak, és elhiszik, hogy egyáltalán nem baj, ha belesétálnak.”