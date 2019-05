Töpörödünk, kopaszodunk, és a kaja sem ugyanaz már – változások 40 év fölött

Az öregedéstől való rettegés az egyik leggyakoribb félelem az emberek életében. Pszichológusok szerint ez természetes dolog, de optimális esetben képesek vagyunk túllendülni a félelmeinken, és felismerni, hogy minden kornak vannak hátrányai, de éppúgy előnyei és szépségei is. Számomra a negyvenedik születésnapom volt az első, amikor tényleg elgondolkodtam az élet mulandóságán, és valahogy azt éreztem, most már olyan véglegesek a dolgok. Ennek egyik vonzata, hogy elfogadtam, soha nem lesz már 36-os a ruhaméretem, és bizony az ősz hajszálaim is jóval többen vannak már, mint a világosbarnák. Negyven körül, tetszik vagy sem, elkezdődnek bizonyos változások a testünkben. Most elmondom, mik ezek.

Ritkul a haj

Ez a probléma inkább a férfiakat érinti, a negyvenedik életév betöltése után az urak fele mondhatja el magáról, hogy kopaszodik. A haj ritkulása, illetve állagának megváltozása a nőket is érinti, csak kisebb mértékben és kevésbé látványosan. De minden rosszban van valami jó: a haj ritkulásával a szőr is ritkulni kezd a testen.

Könnyebb jó szülőnek lenni

Egy negyvenes szülőpárnak már elég sok élettapasztalata van, rutinosabban birkóznak meg a váratlan helyzetekkel és a nehéz pillanatokkal. Mi több, biztosabb az anyagi hátterük, mint a huszonéveseké. Ha szülővé válnak, mindezek komoly előnyt jelentenek nekik fiatalabb társaikkal szemben.

De ne feledkezzünk meg a hátrányokról sem: egy negyvenes nő jóval nehezebben esik teherbe a fiatalabbaknál, és nagyobb eséllyel hoz világra genetikai betegséggel születő babát, így a családalapítást célszerűbb korábban kezdeni. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a tudomány ma már egészen jól kezeli a férfiak és a nők reproduktív szerveivel kapcsolatos problémákat is.

Megnő a laktózérzékenység esélye

Van, aki születésétől fogva laktózintoleranciával küzd, van, akinél felnőttkorban alakul ki. A laktózérzékenység legnagyobb számban az ázsiai és afroamerikai nőket érinti, a kor előrehaladtával azonban a laktáz enzim szintje mindenkinél folyamatosan csökken, tehát nagyobb eséllyel okoz majd gondot a tejtermékek fogyasztása. Szerencse, hogy ma már laktózmentes változatot is könnyen lehet szerezni tejből, joghurtból és sajtból is.

Csökken a fogaink érzékenysége

Ha fiatalkorodtól küzdesz a fogérzékenységgel, akkor jó hírünk van: az életkor előrehaladtával enyhülhetnek ezek a problémák. Viszont a fogínysorvadás esélye nő, úgyhogy a megfelelő fogápolás továbbra is nagyon fontos természetesen. És mivel csökken az érzékenység, később derülhet ki az is, hogy fogproblémánk van, ezért ajánlatos rendszeres fogorvosi ellenőrzésre járni.

Töpörödünk

Mármint nem széltében, hanem hosszában, sajnos. Ez a folyamat igazából már 30 éves kor körül elkezdődik, de mire betöltjük a negyvenet, láthatóvá is válhat. Az arkansasi orvosi egyetem kutatása szerint a férfiak 30 és 70 éves koruk között 2,5, míg a nők akár 5 centit is veszíthetnek testmagasságukból. Ennek oka, hogy a gerinccsigolyák közötti porckorongok rugalmassága és nedvességtartalma az életkorral egyre csökken. A folyamatot kalciumban és D-vitaminban gazdag étrenddel ellensúlyozhatjuk, és persze ne feledkezzünk meg a rendszeres testmozgásról se!

Lassul az anyagcsere

Ha 40 évesen ugyanannyit ennénk, mint 20 éves korunkban, nagyon gyorsan elhíznánk. Az ok, hogy 40 után lassul az anyagcserénk, csökken az izomtömegünk, és könnyebben ragadnak ránk a plusz kilók. Dr. Kathryn Boling szerint a nők átlagosan 7 kilót híznak 40 és 55 éves koruk között.

Megelőzendő a kellemetlenséget, még jobban érdemes odafigyelni az étrendre 40 fölött, és nem lehet elégszer hangsúlyozni a rendszeres mozgás fontosságát.

Vonzóbbak és magabiztosabbak leszünk

Pszichológusok szerint a negyvenes nők magabiztosabbak húszas és harmincas társaiknál. Jobban szeretik magukat, nem aggódnak fölöslegesen apróságok miatt, nem akarnak már mindenkinek megfelelni, ami boldogabbá és függetlenebbé teszi őket. Ebben az életkorban az emberek újraértékelik magukat, illetve a környezetükben élőket is, és mindez vonzóbbá teszi a nőket és a férfiakat egyaránt.

Romlik a látásunk és a hallásunk

Negyven körül elkezd gyengülni a látás, főleg közelre fókuszálunk nehezebben. Egyre több fény kell az olvasáshoz, megváltozik a színérzékelés is, és egyre több gondot okoz a szemszárazság.

Romlik a hallás is, mivel megváltozik a belső fül szerkezete.

A nagyobb problémák elkerülése érdekében ajánlatos rendszeresen megvizsgáltatni magunkat szem-, illetve fülorvossal is.

Megváltozik az ízérzékelés

Amikor egy kisbaba megszületik, 9-10 ezer ízlelőbimbója van. Ahogy egyre idősödünk az ízlelőbimbóink pusztulnak, ezért van az, hogy egyre haloványabban érezzük az ízeket, és egyre több fűszert használunk. Először általában a sós, aztán az édes, majd a keserű és a savanyú ízeket érző receptoraink halnak el. És további szomorú hír, hogy a nőknél többnyire hamarabb kezdődik el ez a folyamat. De nem kell nagyon aggódni, nem veszítjük el az ízérzékelésünket teljes mértékben, csupán kevésbé intenzíven érezzük majd az ízeket.

Erősebb az immunrendszerünk

Végre valami jó hír! Mivel ennyi idősen már rengeteg különböző vírusfertőzésen átestünk, az immunrendszerünk is „tapasztaltabb”, így ritkábban kapunk el fertőzéseket, mint fiatalabb éveinkben. Figyeljünk oda az egészséges életmódra, aludjunk eleget, és töltsünk minél több időt a szabadban, friss levegőn, hogy minél tovább megőrizzük ellenálló-képességünket.

