Mosható pelenkára és intim betétre esküszik a bőrgyógyász anyuka

Egy felmérés szerint az amerikai gyerekek minden évben 27,4 milliárd darab eldobható pelenkát használnak el – ennyi pelust egymás mellé téve kilencvenszer tudnánk körbekeríteni a Földet. Ez nem jelent mást, mint hogy a pelenkakuka újra és újra megtelik, a szemét pedig csak gyűlik – márpedig korunk egyik nagy problémája a bődületes mennyiségű hulladék. A mosható pelenkák (és betétek) egyik előnye, hogy nekik köszönhetően a környezetet kevesebb egyszer használatos eszköz terheli: még ha belekalkuláljuk a mosáshoz szükséges extra vizet és áramot, akkor is 40 százalékkal kevésbé károsítod velük a környezetet, mint ha az 500 év (!) alatt lebomló eldobható változatokat választod.

Ráadásul a pelenka és a betét esetében is elmondható, hogy egyszer kell befektetni egy nagyobb összeget, ha a moshatóra voksolsz, míg az eldobható változat rengeteg kisebb kiadást jelent. Első ránézésre elborzasztó lehet, hogy egy-egy mosható pelenka ára 2-15 ezer forint között van, de érdemes számolni egy kicsit. Egy baba átlagosan négyezer eldobható pelenkát használ el, míg szobatisztává válik, ezeknek darabja 30-110 forintba kerül, vagyis az összköltség ennél az opciónál 120-440 ezer forintra rúg. Ezzel szemben egy moshatópelenka-készlet akár 80 ezer forintból kihozható, és ha eladod, vissza is jön a vételár egy része – ha pedig nagyon szűk az erre költhető anyagi keret, meg is lehet fordítani a dolgot, hiszen kifejezetten szép állapotú és olcsó használt darabokat lehet kifogni. Még akkor is kihozható az eldobható pelenka árának harmadából-feléből a teljes költség, ha beleszámítjuk a mosógép amortizációját, a mosószert és az elhasznált áramot.

Végül pedig nem elhanyagolható érv a mosható pelenkák mellett az sem, hogy nemcsak praktikusak, de szépek is. Rengeteg a cuki minta, sok a kipróbálható fazon – ahogy a lelkes használók egyik mottója is mondja: nincs szemét, csak szép fenék. De mégis hogyan vágjon bele az ember, ha kedvet kapott, hogy csatlakozzon hozzájuk? Kérdéseimre dr. Erdélyi Kamilla háziorvos, háromgyermekes anya, a Dunakanyar Babahordozó Klub önkéntese válaszolt.

Te magad miért választottad a mosható pelenkát?

A környezettudatosság miatt. Más területeken is igyekszem hulladékmentességre törekedni, így számunkra az volt a természetes, hogy mosható pelenkát használjunk. Az, hogy a pelenkázással nem termelek rengeteg szemetet, és nem terhelem széklettel és vizelettel szennyezett veszélyes hulladékkal a környezetem, mindennél meggyőzőbb ok volt.

Esetleg mosható betétet is használsz?

Igen, bár ezt csak a pelenkák után fedeztem fel magamnak. A mosható betéttel a saját bőrömön is tapasztalom, hogy természetes anyagokat használni mennyivel kényelmesebb. Az eldobható betétekhez képest jól szellőzik, nem fülled be, nem ragad, és a nedvszívása is sokkal jobb.

Sokan azért félnek a mosható pelenkától és betéttől, mert nem tartják elég tisztának, higiénikusnak. Mi ezzel a helyzet?

Hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, hogy „amit nem látok, az nincs is”, azaz azzal, hogy a szemetesbe dobjuk a pelenkát, a probléma eltűnt, meg van oldva, a bacilusok kiiktatva… Pedig az eldobható pelenkának épp onnan kezdődik az élete java, hogy kidobtuk a szemetesbe. A kommunális hulladék kezelői nincsenek felkészülve arra, hogy a veszélyes hulladékkal megfelelően bánjanak, pedig a széklettel, vizelettel szennyezett pelenka annak minősül. A legtöbb pelenka kezelési útmutatójára rá is írják, hogy a szilárd szennyeződést kidobás előtt a WC-be kell helyezni.

Miért gond az, ha széklet kerül a kommunális hulladékba?

A kommunális hulladékot nem kezelik elkülönítetten, általában lerakóba szállítják, ahol egy ideig tárolják, majd általában elégetik. A tárolás során a székletben található baktériumok szabadon szaporodnak, a madarak és rágcsálók pedig hozzájuk férhetnek és széthordhatják őket, ráadásul a lerakóban dolgozókra is közvetlen fertőzésveszélyt jelenthetnek.

A székletnek és a vizeletnek a csatornarendszerben van a helye. A szennyvíztisztítóban felkészülten fogadják az ürüléket: ülepítik, és baktériumok segítségével ártalmatlanítják, a leülepedett szárazanyagból eleveniszap keletkezik, amely akár komposztként is felhasználható. Szóval a kórokozók kérdésénél ne csak a saját háztartásunkban gondolkodjunk: globálisan egészségesebb, és kevesebb fertőzésveszéllyel jár a mosható pelenka. Ugyanakkor a saját háztartásunkra nézve is elhanyagolható a fertőzésveszély, főleg mivel a mosható pelenka nem dekkol órákig a szemetesben úgy, ahogy az eldobható.

A tárolásnál, tisztításnál mire kell figyelni, hogy elkerüljük a fertőzésveszélyt?

A széklettel szennyezett pelenkáról a csatornarendszerbe távolítsuk el a székletet, majd öblítsük át, és távolítsuk el teljesen a szilárd szennyeződéseket. Ezután a tárolásban egyetlen igazán lényeges szempontot látok: az időt. Két-három napnál tovább ne tároljuk mosás előtt a használt pelenkákat. Ez a nedves, szoba-hőmérsékletű közeg kiváló táptalaj minden mikroorganizmusnak, elsősorban a gombák elszaporodása jellemző, amelyek később bőrirritációt okozhatnak, és a pelenkák anyagát is tönkretehetik. Háromnaponkénti mosással azonban ez a probléma teljes mértékben megelőzhető.

A legbiztonságosabb a 60 fokos mosás, ez a hőfok az otthon előforduló kórokozókat megöli. Ennél magasabb hőfok otthoni használat esetén nem indokolt.

Kakieltávolítás lépésről lépésre

Ha a baba kakilt, sokak számára okoz eleinte problémát, hogy mit is kezdjenek a széklettel, hiszen az eldobható pelusban csak össze kell hajtani (habár valójában annál is ki kellene a WC-be dobni a székletet). A moshatónál a folyamat a következő:

A kakifogó papírral együtt fogd meg a széklet nagyrészét. Ha a papír lehúzható a vécén, akkor a széklettel együtt mehet a kagylóba, ha nem, akkor a kakit el kell róla távolítani, és csak az mehet a vécébe, a papír pedig a popsitörlőkhöz hasonlóan a szemetesbe kerül.

Anyatejes baba esetében, amikor még híg a széklet, a kádba/zuhanyba behelyezett betétet át tudod mosni egy erősebb vízsugárral.

Ha már mást is eszik a baba, akkor érdemes a betétet azonnal kiöblíteni, hogy ne maradjon foltos.

Kiöblítés után ecetes vízben tárolható a mosásig a betét, így egyáltalán nem lesz büdös. Ha nem bírod az ecet szagát, egy kevés teafaolajjal ellensúlyozhatod.

Két-három nap után 40-60 fokon mosd ki a betéteket öblítő nélkül.

Sokszor olvasni, hogy a mosható pelenkánál nem kell popsikrémet használni, sőt nem is ajánlott, mert ronthatja a betét nedvszívó képességét. De csökkenti-e a pelenkakiütés, a pirosodás és az egyéb fenékbajok kialakulási esélyét a krém?

Nem készült olyan átfogó kutatás, amely a pelenkakiütés előfordulását vizsgálná különböző pelenkafajták esetén. A pelenkakiütés kialakulása sok tényezőtől függ, amelyek egy része nagyon egyéni, a baba bőrének érzékenységén múlik. Az esélyt persze növeli, ha hosszabb időn át nedves a közeg, ha hosszabb időn át érintkezik széklettel a bőr, ezek ugyanis csökkentik – savas irányba tolják el – a pH-t, ami rontja a természetes védekezőképességet. Az irritáció kialakulását segíti a pelenka dörzsölő hatása is, és akkor a lehetséges allergiás reakciókról még nem is beszéltünk. Ezekből a tényezőkből leginkább azt tudjuk befolyásolni, hogy mennyi ideig hagyjuk a babán a pelenkát: gyakori pelenkacserével megelőzhető, hogy a pH nagyot csökkenjen, így a bőr természetes védelmi rendszere tud működni, és nem lesz irritáció. Mindezek az eldobható és a mosható pelenkára is igazak. Az eldobható pelenka nagyobb nedvszívású, jobban szárazon tart, ezért a pelenkakiütés kialakulása szempontjából előnyösebbnek tűnik. Gyakori, legalább háromóránkénti, széklet esetén pedig azonnali pelenkacserével azonbana mosható pelenkával is minimálisra csökkenthető a bőrirritáció előfordulása, és mosható pelenka esetén is használható szárazon tartó réteg, amellyel eldobható pelenkához hasonló hatás érhető el.

A popsikrém használata teljesen egyéni dolog. Eldobható pelenka esetén sem feltétlenül kell, sokan nem is használnak rendszeresen. Én úgy gondolom, hogy megelőzésképp nem szükséges, egyébként pedig nem a pelenka típusától függ, hogy hasznos-e, hanem inkább a baba bőrének egyéni érzékenységétől. Fogzás idején a széklet pH-ja savas irányba tolódik, ilyenkor gyakori az irritáció, ezekben az időszakokban érdemes kiemelten figyelni a gyakori cserére, és ilyenkor jönnek jól a popsikrémek is.

Milyen anyagokat tartalmaz egy eldobható pelenka vagy betét, és milyen anyagokból áll a mosható verzió?

Az eldobható pelenkák szuperabszorbens zselét tartalmaznak, ettől lesz a nedvszívásuk hatalmas, és ettől tudják mindemellett teljesen szárazon is tartani a baba bőrét. A nedvesség bent tartását rosszul szellőző műanyagborítással érik el. Az eldobható pelenkát gyártók jelenleg jobban szellőző vízhatlan anyagok kifejlesztésén dolgoznak.

A mosható pelenka vízzáró rétege általában PUL-ból készül, ami egy műanyag réteggel laminált műszálas anyag. Ez nem teljesen vízzáró, emiatt jobban szellőzik, mint az eldobható pelenkákban használt variáns, és a kutatások szerint nem emelkedik meg tőle lényegesen a pelenkán belüli hőmérséklet sem. Külső rétegként használható lanolinnal kezelt gyapjú is, ez a legideálisabb a szellőzés szempontjából, ráadásul teljesen természetes anyag, a környezet terhelése szempontjából is a legjobb.

A nedvszívó anyag a mosható pelenkában lehet pamut, bambusz, kender (ezek természetes anyagok), és lehet mikroszálas műszálas anyag is. Egyéni érzékenység és preferencia kérdése a különböző anyagok használata. Használható mosható pelenkában szárazon tartó réteg, amelynek nedvszívása nincs, ez a nedvességet gyorsan átengedő, száraz érzést biztosító anyag. A szárazon tartó anyaga jellemzően műszálas, vékony technikai anyag vagy mikropolár.

A női egészségügyi és tisztasági betétek kapcsán szintén felmerül a kérdés: nem fertőznek? Valóban tisztán lehet tartani őket?

A válasz a mosható pelenkákhoz hasonló. A vért alaposan ki kell öblíteni, majd mosás előtt maximum 3 napig szabad tárolni. Hatvan fokos mosással biztosan nem kell tartanunk fertőzéstől, de akár 40 fokos mosás is elegendő – feltéve, hogy törekszünk a minél rövidebb mosás előtti tárolási időre.

Nektek hány pelenkátok van, és mennyi időt vesz igénybe a tisztításuk?

Nagyjából 25-30 darab zsebes pelenkánk van, plusz éjszakára külső és belső pelenkák, illetve erősebb nedvszívású betétek – ezekből négy szett. Jelenleg a kétéves kisfiam a pelenkás nálunk, a pelenkái nagyjából egyharmadát még a testvéreitől örökölte. A zsebes pelenkákat minden használat után teljes egészében mosni kell, ezért általában több darab szükséges belőlük, mint ha külön külső pelenkát és betéteket használnánk. A kisfiam egyébként bölcsődébe jár, a gondozónak sem jelent plusz terhelést a mosható pelus használata. A háztartásunk ötszemélyes, három gyerek mellett amúgy is gyakran megy a mosógép, számomra a mosás nem jelent többletmunkát. A pelenkák tisztítása kaki esetén jelent plusz időt, de kis gyakorlattal ez sem vészes. A tiszta pelenkák összekészítése tovább tart, de ez már tiszta, illatos pelenkákkal való ténykedés.