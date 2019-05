Szexsztrájkot hirdettek Amerika legszigorúbb abortusztörvénye ellen

Néhány napja életbe lépett az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvénye Georgia államban. A szigorítás szerint tilos megszakítani a terhességet a magzat első szívdobbanása után.

A szívhangot általában 5-6 hetes magzati korban lehet először megfigyelni, amikor a nők nagy rész nem is tudja, hogy terhes. Ráadásul az abortusztörvény nemi erőszak vagy vérfertőzés miatt bekövetkezett terhességnél is érvényes.

A törvény hatalmas felháborodást váltott ki Amerikában, nemrégiben pedig 50 hollywoodi színész – köztük Amy Schumer, Christina Applegate, Alec Baldwin és Sean Penn – nyílt levelet írt, melyben bojkottra szólítanak fel Georgia állam ellen, ahol rengeteg televíziós sorozatot és mozifilmet forgatnak – írja a Hvg.hu.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg