A diétás üdítő is hizlalhat, viszont van 5 kalóriacsökkentő tippünk!

A diétás üdítőitalokkal kapcsolatban talán sosem volt egyértelmű, hogy milyen kategóriába sorolandók, amikor a „hizlaló” vagy a „diétába illeszthető” címkék közül kell választani, hiszen mégiscsak egy édes, ámde kalóriát nem rejtő folyadékról van szó. A cukros, több száz kalóriát tartalmazó testvéreikről legalább könnyedén megállapítható, hogy hozzájárulnak a többletkalória-bevitelhez, és ezzel az elhízáshoz is, amióta azonban lehetőségünk van akár nullkalóriás innivalókat, sportüdítőket is magunkhoz venni, már nem ennyire egyszerű a képlet. Egyesek azt állítják, hogy lehetetlen hízni egy olyan üdítőtől, ami nem is tartalmaz kalóriákat, míg mások szerint a diétás üdítőktől kívánósabbak leszünk, és több felesleges kalóriát viszünk be az elfogyasztásuk után, mint tennénk azt nélkülük.

Azt viszonylag könnyen megállapíthatjuk, hogy egészségesnek nem mondhatók – és amint egy amerikai kutatás kimutatta, valójában a diétánkat sem támogatják. A George Washington Egyetem kutatói arra jutottak, hogy azok, akik zérókalóriás vagy diétás üdítőket fogyasztanak napi rendszerességgel, minimum 200 kalóriával többet visznek be, mint azok, akik csupán csapvizet isznak.

A megállapítást az alábbi kutatásra alapozzák: 7026 gyermek és tinédzser étkezési szokásait naplózták és vizsgálták öt éven keresztül, 2011-től 2016-ig, napi szinten figyelemmel kísérve a gyerekek étel- és folyadékbevitelét is. Így a kutatók számára egyértelműen kiderültek a szokásokból fakadó különbségek a vízivók, a cukros üdítőitalokat fogyasztók és a diétás termékeket preferálók között.

Azok a résztvevők, akik a diétás üdítőitalokat preferálták, 196 kalóriával (és 14 gramm cukorral) vittek be többet vízivó társaiknál. A cukros üdítőket fogyasztó gyerekek 312 kalóriával (és 39 gramm cukorral), míg a mindkét típusú üdítőt is kortyolgató résztvevők 450 kalóriával (és 46 gramm cukorral) vittek be többet, mint azok, akik csak vizet fogyasztottak.

Azoknál a gyerekeknél, akik alacsony kalóriatartalmú vagy zérókalóriás innivalókat ittak, a többletkalória extra étellel került a szervezetbe, míg a normál üdítőket kedvelők magával a folyadékkal és extra étellel is vittek be plusz kalóriát. A különböző típusú (cukros és diétás) üdítőitalok kombinált fogyasztása eredményezte a legmagasabb plusz kalóriabevitelt.

A kutatás eredményei valószínűleg éreztetik majd hatásukat az ilyen típusú üdítőket fogyasztók körében, hiszen korábban általánosan elfogadott javaslat volt a kalóriabevitel csökkentésére a cukros üdítőkről a diétás üdítőkre való áttérés. Most mégis úgy tűnik, hogy aki szeretne megszabadulni pár felesleges kilótól, vagy tartani akarja jelenlegi súlyát, annak nem árt búcsút inteni a diétás italoknak is, és áttérni a legtermészetesebb (egyben legegészségesebb) italra, a vízre. A George Washington Egyetem kutatói szerint főleg a gyerekek és a tinédzserek esetében fontos, hogy a víz legyen az elsődleges folyadékbeviteli forrás.

Ha havi párszor engedünk a csábításnak, az még természetesen nem főbenjáró bűn, de azzal csak jót teszünk magunknak, ha valóban áttérünk a vízfogyasztásra, és nem a diétás üdítőkkel próbálunk meg „kevesebb” kalóriát bevinni. Amennyiben a nyár közeledtével megszabadulnánk pár kilótól, és ennek érdekében észrevétlenül csökkentenénk a napi kalóriabevitelt, akkor inkább az alábbi módszereket javasoljuk:

1. Fogyasszunk több folyadékot!

A víz, a tea, a 100 százalékos gyümölcs- és zöldséglevek azok, amelyek leginkább szóba jöhetnek. Ha a vizet önmagában nem szeretjük, unalmasnak tartjuk, akkor ízesíthetjük citromkarikával, uborkaszeletekkel, mentával, vagy gyümölcsökkel. Válasszunk gyümölcsteákat, amelyek önmagukban is ízletesek, és kerüljük a cukor és az édesítőszerek hozzáadását! A gyümölcs- és zöldségleveket akkor javasoljuk, ha otthon magunknak facsarjuk őket, ugyanis a dobozos változatok szinte mindig tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy édesítőszert. Az otthon készített gyümölcsleveket se igyuk literszám, hiszen nem elég magas a rosttartalmuk ahhoz, hogy teltségérzetet okozzanak, és lassítsák a felszívódást.

2. Fogyasszunk sok rostot!

A rostok segítségével úgy érhetjük el a teltségérzetet, hogy közben kevesebb kalóriát fogyasztunk, ráadásul az emésztésünknek is jót teszünk azzal, ha sok rostot viszünk be. Együnk sok nyers zöldséget és gyümölcsöt, mert ezeknek a legnagyobb a rosttartalma! Ha a humuszba például sárgarépa-, uborka- és zellercsíkokat mártogatunk, nem pedig tortillachipset, máris sokat tettünk az alakunk érdekében, de közben a rágcsálás élményét is megadjuk magunknak.

3. Használjunk kisebb tányért!

Régi, ámde valóban hatásos módszer. Kisebb tányéron a kevesebb étel is nagy helyet foglal, így nem lesz hiányérzetünk, míg ha nagyobb tányérra halmozzuk a kisebb adag ételt, folyamatosan azon fogunk kattogni, hogy egy kis rizs azért fért volna még rá.

4. A turmixok, smoothie-k helyett együnk inkább szilárd ételeket!

Ha épp rohanunk reggel a munkába, és nincs időnk nyugodtan leülni reggelizni, kapóra jöhet egy turmix, amit akár az autóban, buszon ülve is elszürcsölhetünk. Azt azonban tudnunk kell, hogy a pépesre aprított gyümölcsök, zöldségek és a zab (vagy bármi, ami a smoothie-ba került) nem okoznak ugyanolyan típusú kielégülést sem a gyomrunknak sem az agyunknak, mint a szilárd formában elfogyasztott ételek. Hajlamosak vagyunk egy ilyen „étkezés” után kompenzálni, és többet enni, mert korábban nem hagytunk elég időt és lehetőséget a szervezetünknek arra, hogy felfogja az étkezést (nem rágtunk, nem tartottuk elég ideig a szánkban az ételt). Ezért ha tehetjük, inkább természetes formájukban fogyasszuk el az ételeket, pépesítés nélkül.

5. Együnk lassan, és „legyünk jelen” az étkezésnél!

Hányszor követjük el azt a hibát, hogy a számítógép, a televízió vagy akár csak a mobiltelefonunk képernyőjét bámulva fogyasztjuk el az ebédünket, vacsoránkat? Sokan sajnos naponta. És hányszor érezzük úgy utána, mintha nem is ettünk volna semmit? Az étel ízére, állagára sem emlékszünk, mert a gondolataink közben a következő e-mail megírása vagy a Facebook üzenőfalán látott nyaralós képek körül csapongtak. Ha eszünk, akkor együnk minden érzékszervünkkel! Adjunk pár másodpercet magunknak, és fogjuk fel a szemünkkel, az agyunkkal is az ételt, érezzük az illatát! Kis falatokat vegyünk a szánkba, és rágjuk meg őket alaposan, élvezzük az ízüket és az állagukat! Együnk lassan, mert a testünknek időre van szüksége ahhoz, hogy felfogja, táplálkozunk, és ahhoz is, hogy a teltségérzet a gyomrunktól eljusson az agyunkig.

+1 Ne használjunk annyi zsiradékot!

Észre sem vesszük, hogy mennyi felesleges kalóriát beviszünk a különböző zsírokkal, olajokkal, amiket igazából nem is kellene hozzáadnunk az ételekhez! Egy evőkanálnyi olívaolajban például közel 120 kalória van! Ha pedig belegondolunk, ennek a sokszorosát locsoljuk az ételeinkre akár főzés közben, akár salátaöntetként. Főzésnél, sütésnél rengeteg kalóriát megspórolhatunk, ha csak egy icipici olajat használunk, és a többit vízzel helyettesítjük – a hagyma ugyanúgy üvegesre fog párolódni. Salátaöntetnek pedig használjunk inkább almaecetet vagy balzsamecetet, ezek még az emésztésünket is segítik.