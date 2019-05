Azt hitte, füstbombát rendelt, petárda robbant a kezében

Nádasi Martin bő két héttel ezelőtt a barátaival ment fotózásra a Tolna melletti Sötétvölgyre, ahol egy kutyát szerettek volna fényképezni füsttel. Egy webáruházból rendeltek füstbombákat, de a csomagba belekerült egy petárda is, amely felrobbant a kezében.

A 21 éves fotós azt mondta a 24.hu-nak: fel sem vetődött benne, hogy az nem füstbomba, mert csak azt rendeltek a cégtől. Ezért jóhiszeműen meggyújtotta, pár másodperccel később pedig eldurrant.

Mivel az erdőben nem volt térerő, a társaság bevitte Martint a szekszárdi kórházba. Másfél órát várt a sürgősségin vérző és égő kézfejjel. Három ujja roncsolódott, kettő darabosra tört. Öt napig tartották bent a kórházban, még most is gyógyszereket szed, és azóta cseng a füle. Lehet, hogy nem is fog javulni a hallása.

Martin nem hagyta annyiban a dolgot, és barátjával rendeltek egy újabb adag füstbombát az Ekopiro.hu webáruházból. Megint találtak egy olyan dolgot a csomagban, amit nem kértek. Az ügyfélszolgálaton azt mondták nekik, az csak ajándék, egy petárdaféle.

Ezután elmondták, hogy baleset történt a korábbi ajándék petárda miatt. A cseh cég vezetője több megkeresésre sem válaszolt, végül azt üzente: a petárdát nem kell a kezünkben tartani.

Az egész történetet Martin ebben a videóban dokumentálta:

Martin eddig nem szerette volna nyilvánosságra hozni az ügyet, de miután válaszra sem méltatták, másként döntött. Azt szeretné, hogy mással ne történhessen meg hasonló baleset. Gondolkozik azon, hogy feljelentést tesz az ügyben.

Magyarországon tilos petárdázni, még az év utolsó napjaiban is, így a termék eleve el sem juthatott volna a címzetthez.

(Nyitóképünk illusztráció.)