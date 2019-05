Munka közben nyújtogatta a nyakizmait, stroke-ot kapott a 28 éves férfi

Ülőmunkát végzőknek szokták javasolni, hogy álljanak fel néha az asztaltól, és nyújtsák ki tagjaikat, mozgassák át nyakizmaikat is. Így tett az oklahomai Josh Hader is, aki sok más alkalomhoz hasonlóan érezte, hogy beállt egy kicsit a nyaka, ezért nyújtani kezdte. Csakhogy ez alkalommal a kezét is használta, hogy egy kicsit erősebb nyomást gyakoroljon az izmokra.

A 28 éves férfi az újfajta nyújtás közben egy hangos kattanást hallott, és azonnal érezte, valami nem stimmel. Arcának bal fele elzsibbadt, ezért odaszaladt egy tükörhöz, és meglátta, hogy szemhéja és szája egy kicsit lefittyedt. Josh azt hitte, megsértett egy ideget, ezért a mélyhűtőbe nyúlt egy kis jégért, de mire visszaindult volna az asztalhoz, már nem tudott egyenesen járni. Ekkor riasztotta apósát, aki mire odaért, már nagyon rossz állapotban találta vejét. A kórházban derült ki, hogy a fiatalember stroke-ot kapott, megrepedt a kétoldali, gerinc menti verőere.

Josh több napig az intenzív osztályon feküdt. Újra kellett tanulnia járni és a bal karját használni. Mindezzel együtt szerencsésnek mondható, hiszen életben maradt, sokan egy ilyen súlyos vérzésbe belehalnak. Joshnak még mindig nehezére esnek bizonyos feladatok, egyensúlya nem a régi, jobb karja és lába még mindig érzéketlen, de már tud a ház körül mozogni.

Az orvosok azt tanácsolják, hogy amikor átmozgatnánk a nyaki izmainkat, sose csavargassuk, csak oldalirányú mozdulatokat végezzünk.

