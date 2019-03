Nem fűtött be a részeges férj, megfagyott a felesége

Jogerősen 5 év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki annyira elhanyagolta beteg feleségét, hogy az fűtetlen házukban végül gyakorlatilag halálra fagyott.

A Tények riportja szerint a nyíregyházi férfinak kellett volna gondoskodnia súlyos beteg, ágyhoz kötött feleségéről, ám a férfi nem törődött vele. Sokszor volt részeg, és a leghidegebb téli napokon sem fűtött be. A házban a gázfűtést kikötötték, ezért fával kellett volna fűtenie. A tragédia bekövetkeztekor volt is otthon tüzelő, a részeges férj mégsem gyújtott be.

Az eset három évvel ezelőtt, nem sokkal karácsony előtt történt. Az asszonyt eszméletlen állapotban szállították kórházba, ahol hiába próbáltak segíteni rajta, már nem tudták megmenteni az életét.

A férfit tavaly 10 év fegyházbüntetésre ítélték az eset miatt, de a védelem enyhébb ítéletért fellebbezett. Az ügy a Debreceni Ítélőtábla elé került, ahol végül enyhébb ítéletet szabtak ki: a férfi 5 év börtönbüntetést kapott, immár jogerősen.

