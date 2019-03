Halála után is életeket ment a hős tűzoltó, aki felajánlotta a szerveit – videó

Vigyázzállásban, néma csendben tisztelegtek a kórházban az orvosok, a nővérek, a barátok és a családtagok egy Cody Mooney nevű amerikai tűzoltó előtt, akit tragikusan fiatalon, 31 évesen ragadott el a halál. Mooney-t jóindulatú agydaganattal kezelték, ám két héttel ezelőtti műtétje után nem várt komplikációk léptek fel nála, ami miatt végül életét vesztette. A fiatal, ötgyerekes édesapa azonban még a halála után is folytatja az életmentést, ugyanis felajánlotta a szerveit transzplantációra szoruló betegeknek – írja a Yahoo.

A vasárnapi érzelmes búcsúztatásról a coloradói South Metro tűzoltóság egy videót is megosztott a Twitteren. A felvételt vasárnap óta több ezren látták.

(1) Saving lives even after his last breath, Firefighter Cody Mooney was honored by family, friends, fellow firefighters and hospital staff @LittletonHosp tonight while being escorted to donate organs after losing his courages fight against an aggressive brain tumor. pic.twitter.com/vyf53wAWOF

A búcsúztatók között volt Mooney állapotos felesége is, aki jelenleg ötödik közös gyermeküket várja. A South Metro közleményben tett ígéretet rá, hogy mindent megtesznek, hogy Mooney családja semmiben se szenvedjen hiányt. A tűzoltó egykori barátai azonnal gyűjtésbe kezdtek a GoFundMe nevű közösségi finanszírozási oldalon. Ahol alig három nap alatt már több mint 162 ezer dollár (~45 millió forint) gyűlt össze.

On behalf of the Mooney family, a memorial service for Cody will be held this Friday at 1 p.m. at Mission Hills Church located at 620 Southpark Dr, Littleton CO 80120



All are welcome to come celebrate and honor his life. pic.twitter.com/gJSNdukWNI