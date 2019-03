Fájlalta a hasát, másfél kilós hajcsomó volt benne

A Feifei nevű kislány január óta fájlalta a hasát, ezért anyukája úgy döntött, kórházba viszi. A dél-kínai Guangdonban élő 8 éves kislány gyomrában megdöbbentő dolgot találtak az orvosok: egy csaknem 1,5 kilós hajcsomót.

Doctors treating girl, 8, with stomach pain find 3lb hairball in her stomach https://t.co/6SCMWhwoGL pic.twitter.com/SpIynB7FZg

— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) 2019. március 3.