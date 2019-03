Nem szűnnek meg, de átalakulnak az SOS Gyermekfalvak

Az SOS Gyermekfalvak közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozzák, hogy a szervezet nem szűnik meg, ugyanakkor a jövőben fontos szakmai átalakuláson megy keresztül. Arra reagáltak, hogy az Indexen a megszűnésüket lebegtették meg.

Mint a közleményben írják, az átalakulásnak részben az az oka, hogy az SOS nemzetközi szervezete 2020-tól Magyarországnál lényegesen rosszabb gazdasági-társadalmi, egészségügyi helyzetben lévő országok támogatására csoportosítja át a forrásokat. Ezekhez az országokhoz képest nálunk sokkal kedvezőbbek a körülmények, így több lehetőség van adománygyűjtésre. „2012 óta készülünk rá, hogy önfenntartóvá váljunk. Míg 2012-ben az SOS összes bevételének 50 százaléka származott hazai bevételekből, ez ma már 64 százalék. A következő években arra törekszünk, hogy támogatóink segítségével önfenntartóvá váljunk” – áll a közleményben.

Azt is írják, hogy a jövőben olyan nevelőszülőket keresnek, akik saját ingatlanjukban gondoskodnának az SOS-be került gyerekekről. Az SOS ingatlanjaiban jelenleg lakó nevelőszülői családok saját házukba, lakásukba költöznek, vagy saját döntésük alapján akár az SOS ingatlanjait is bérelhetik. A tervek szerint a jövőben csökkenteni fogják a nevelőszülőknél elhelyezett gyerekek számát, egy családban átlagosan 3-4 gyerek fog nevelkedni. Ez egyben azt is jelenti, hogy növelnék a nevelőszülők számát, mert változatlanul közel 400 gyerekről szeretnének gondoskodni.