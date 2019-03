44 óra után került elő a két kislány, akik elcsatangoltak a medvékkel teli erdőben

Negyvennégy óra után kimerülten, de épségben előkerült Észak-Kaliforniában két kislány, akik még pénteken tűntek el otthonról. A 8 éves Leia Carrico és 5 éves kishúga, Caroline a házukhoz közeli erdőben tévedtek el, amikor egy szarvascsapást követtek. A kislányok nagyon szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen az erdőben medvék is élnek – írja a The Sun.

A testvérpárt már pénteken lekezdték keresni a hatóságok. Szombatra a rendőrség, a tűzoltóság és az önkéntesek mellett az amerikai parti őrség és a nemzeti gárda is csatlakozott a kutatáshoz. Végül a gumicsizmáik nyomait és müzliszeleteik csomagolópapírjait követve találtak rájuk vasárnap, alig több mint 2 kilométerre az otthonuktól.

A hatóságok szerint a kislányok legalábbis részben annak köszönhetik a túlélésüket, hogy részt vettek egy helyi ifjúsági klub túlélőkiképzésén.

– mondta William Honsal, a helyi seriff.

Leia and Caroline Carrico, 8 and 5, reunited with their parents after 44 hours and two rainy nights lost in the woods near Benbow, California. Video by Mark McKenna. Read our latest here: https://t.co/CkdZ0jy0JZ pic.twitter.com/QICq4cn8v5