Sajtos sült krumplit rendelt az étteremben, nagyon nem erre számított

A brit Ryan Wilson a párjával Tel-Avivban vakációzott, ahol betértek vacsorázni egy olasz étterembe, mely jó értékeléseket kapott a TripAdvisoron. A férfi sajtos sült burgonyát rendelt, és arra számított, hogy frissen sült krumplit szolgálnak majd fel neki, olvasztott sajttal a tetején. Nem ez történt azonban.

Amikor a pincér letette elé a tányérját, igencsak meglepődött, ugyanis azon egy halom chips hevert, némi szárított parmezánnal megszórva.

Ordered "cheesy fried potatoes" at a local Italian restaurant last night.



Literally a few Tyrrells with a bit of parmesan 🙈 pic.twitter.com/4ghuqjRg8N