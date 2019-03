3 jógagyakorlat, amely segít elűzni a tavaszi pollenallergia kellemetlen tüneteit

Igen, a jóga erre is tud megoldást. A tavaszt mindenki szereti: pozitívan hat az elménkre, a lelkünkre, tervezzük a nyaralást gőzerővel, a nappalok egyre hosszabbak, és több időt tudunk tölteni a szabadban. Az érem másik oldala viszont az a több millió ember, akik a tavasszal együtt járó allergiától szenvednek. De jógával ezt is legyőzhetjük.

A jóga gyakorlásának egyik alapja a légzés. A mély és kontrollált légzéssel nemcsak a levegőfelvétel mértékére és módjára vagyunk hatással, hanem szívritmusunkat is nyugalmi állapotba helyezhetjük. A légzéssel megtanulhatjuk, hogyan szabadítsuk meg testünket a stressztől, a szervezetünket pedig a méreganyagoktól.

Üljünk törökülésben, és csukott szemmel egyenesítsük ki a gerincünket. Tenyerünket tartsuk felfelé a térdünkön, és figyeljünk a légzésünkre. Nyugodt hasi légzés mellett fokozatosan egyenesítsük, nyújtsuk gerincünket. Minden este lefekvés előtt gyakoroljuk.

Feküdjünk nyújtott vagy magunk alá felhúzott lábakkal hanyatt. A fejünket csavarjuk hátra, és emeljük ki a hátat, illetve a gerincoszlopot. A könyökünkkel támaszkodjunk meg a talajon. Lélegezzünk mélyeket: ez a pozitúra felszabadítja és erősíti a légutakat.

A gyertyaállás a jóga egyik alapgyakorlata, amely erősíti és fiatalítja a testet.

Hanyatt fekve belégzéssel hátra lendítjük mindkét lábunkat és a csípőnket, a karunkkal pedig megtámasztjuk a derekunkat. Tökéletes szíverősítő gyakorlat, ha pedig sikerül belesimulunk a pózba, és ellazulunk, könnyedén megy majd a hasi légzés is.

Namaste Kid is one year old! Here's a fun yoga video to share with your kids. Enjoy!