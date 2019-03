Piros, fehér, zöld, lila, sárga : az egészség színei

A közösségi oldalakon szinte minden napszakra jut egy ismerős tökéletesen egészséges és szuperül kinéző reggelivel, ebéddel vagy vacsorával. Tényleg színesek, jó rájuk nézni, és ha még azt is hozzátesszük, hogy egészségesek is, ez tényleg a non plus ultra. De miről is árulkodnak a zöldségek és gyümölcsök színei?

Tutti frutti

A hivatalos ajánlás szerint naponta legalább ötször kellene ennünk zöldséget vagy gyümölcsöt (alkalmanként min. 5 dkg), hogy kiegyensúlyozottan étkezzünk. Tudnunk kell, hogy a növényi alapú élelmiszerek nemcsak vitaminban és ásványi anyagokban gazdagok, de fitonutriensekben is bővelkednek. Ezek azok a csak növényekben található vegyületek, melyek hozzájárulnak szervezetünk optimális működéséhez, a betegségek megelőzéséhez és a zöldségek, gyümölcsök színét is meghatározzák.

Zöldek

A zöld színű növények, gyümölcsök (spenót, kivi, búzafű, uborka) kiemelkedő mennyiségben tartalmaznak magnéziumot, folsavat, C- és K-vitamint, minden szükséges tápanyagot az immunrendszer erősítéséhez. Támogatják a szívműködést, méregtelenítik és tisztítják a szervezetet.

Kék és lila

A kék (lilás) szín egyenlő az antioxidánsok nagyarányú jelenlétével. Lassítják az öregedés látható jeleit, és támogatják a szív- és érrendszer működését. A bennük lévő antocianinok természetes gyulladáscsökkentőként funkcionálnak. Ilyen a kék áfonya, szilva, kék szőlő, lila káposzta.

Piros, vörös

A piros színért az ún. likopin felelős, mely antioxidáns hatású. Kutatások támasztják alá a paradicsomot is pirosra festő likopin hatékonyságát a daganatos megbetegedésekkel szemben. De fontos szerepet játszik a szívbetegségek, prosztatarák és az időskori vakság megelőzésében is. Cékla, bogyós gyümölcsök, meggy, cseresznye.

Fehér

A fehér zöldségek (retek, fehérrépa, karfiol, karalábé) káliumot és fitokémiai vegyületeket tartalmaznak, melyek szabályozzák a vérnyomást. Csökkentik a koleszterinszintet, szerepet játszanak a cukorbetegség megelőzésében és erősítik az immunrendszert.

Sárga és narancssárga

Citrusfélék, sárgarépa, sütőtök, barack, sárgadinnye – kiváló antioxidánsok, béta-karotin, kálium- és C-vitamin-tartalmuk miatt ajánlatos fogyasztani őket.