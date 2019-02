Rangos díjat nyert egy fiatal magyar orvos a cukorbetegség kutatásáért

Február 23-án, szombaton adták át a XX. Budapesti Diabetes Szimpóziumon a két éve alapított, egymillió forintos pénzdíjjal járó Wörwag PhD Kutatási Díjat. Idén egy fiatal magyar orvos, dr. Nádasdi Ákos PhD-hallgató kapta az elismerést A cukorbetegség és bizonyos hasnyálmirigy-, illetve májbetegségek kapcsolata című kutatásáért.

Dr. Nádasdi Ákos doktori munkája során arra kereste a választ, hogy a 2-es típusú cukorbetegség és a nem alkoholos zsírmájbetegség közötti szoros összefüggést a genetikai tényezők hogyan befolyásolják. Mindkét gyakori betegség hátterében komplex genetikai és nem genetikai hajlamosító tényezők állnak, melyek közül a nem alkoholos zsírmájjal kapcsolatba hozható egyik gén kockázati változata 23%-ban fordul elő Magyarországon. A mindkét betegségben szintén hajlamosító okként az elhízás pedig ~30%-ban kimutatható.

A kutatásba terhességi cukorbetegséggel korábban diagnosztizált, emiatt későbbiekben a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására magas kockázatú nőket vonnak be. Vizsgálatukhoz beállítottak egy MR-készülék-alapú módszert, amely pontosan méri a páciensek májának és hasnyálmirigyének lipidtartalmát. Emellett az önkéntesek anyagcsere-jellemzőit laboratóriumi módszerekkel is vizsgálják cukorterhelés során.

Az eddigi mérések során bizonyossá vált, hogy a korábban terhességi cukorbetegséggel rendelkezőkben gyakran kimutathatók a cukorbetegséget megelőző állapot anyagcsere-jellemzői, sőt 2-es típusú diabétesz is megjelenik. Ezzel párhuzamosan a májban kóros zsírfelhalmozódás mutatható ki, és ezt a vizsgált génvariáns jelenléte is befolyásolja. A hasnyálmirigy zsírtartalma is összefüggést mutat egyes anyagcsere-paraméterekkel.

A projekt egy nagyobb nemzetközi kutatás folytatásaként valósulhat meg, eddig ez a kutatási pályázat biztosította a munka anyagi feltételeit. A Wörwag PhD Kutatási díjnak köszönhetően most további résztvevőket tudnak bevonni, és biztosabbá válhat a kutatás sikeres befejezése is.

Nádasdi Ákos a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett. Azóta a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház III. belgyógyászati osztályán dolgozik, jelenleg adjunktusként. 2014 óta tagja a Magyar Diabetes Társaságnak, és ugyanebben az évben a Semmelweis-nap egyik kitüntetettjeként orvosigazgatói dicséretben részesült. PhD-tanulmányait 2016-ban kezdte meg a Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájában, kutatómunkáját a II. számú Belgyógyászati Klinika Anyagcsere munkacsoportjában végzi dr. Firneisz Gábor témavezetésével.

A Wörwag Pharma negyed évszázados hazai működése alatt mindvégig támogatta az egészségügy és az orvosképzés fejlesztését, különösen fő működési területeivel, a cukorbetegséggel és a neuropathiával összefüggésben. Ennek keretében hozta létre többek között a neuropathiák felismerését segítő országos diagnosztikai hálózatot és 2017-ben fiatal magyar kutatók támogatására a Wörwag PhD Kutatási díjat.

A cukorbetegség ma már hazánkban is csaknem egymillió embert érint, így korunk egyik legelterjedtebb népbetegségének számít. Ezért nagyon fontos, hogy minél többet tudjunk meg e betegség kialakulásáról. Felelős vállalatként kötelességünknek érezzük, hogy hozzájáruljunk e területen a kutatás, a diagnosztika és a gyógyítás fejlesztéséhez.

– emelte ki dr. Kádár Éva, a Wörwag Pharma igazgatója.

Kiemelt képünk illusztráció (iStock)