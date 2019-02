Fáj, ha szexeltek? Ne vedd félvállról, súlyos bajt jelezhet!

„Nehéz objektív választ adni arra, hogy milyen testérzet az, ami már egyértelműen fájdalomnak számít. Odafigyelést igényel minden olyan panasz, ami nehézséget, frusztrációt okoz a szexualitás terén vagy akár oda vezet, hogy valaki mellőzni kezdi az életnek ezt a részét – hívja fel a figyelmet dr. Pethő Boglárka szülész–nőgyógyász szakorvos. – Ha valaki a kellemetlen együttlétek miatt fordul szakemberhez, akkor először tisztáznunk kell, hogy hány alkalommal, milyen körülmények között tapasztalta a tüneteket. Más fajsúlyú az, ha egy új partner mellett, akivel még nem tudott teljesen feloldódni, mintha egy állandósult, szituációtól független jelenségről van szó. Az utóbbi semmilyen szinten nem tekinthető normálisnak.”

A behatoláskor, együttlét alatt vagy után érzett fájdalmat különböző okokra lehet visszavezetni, a helyzetet pedig tovább árnyalja, hogy a kellemetlenség erőssége és típusa is eltérő lehet. Mi mindenre érdemes gondolni, ha nem esik jól a szex?

Megbomlott egyensúly

„A felületesebb, irritáció jellegű fájdalom leginkább a bőrfelületen érezhető: ez általában a hüvelyflóra felborulása miatt jelentkezik, amikor a testben normális körülmények között is megtalálható gombák és baktériumok kórosan elszaporodnak. Ez gyulladást eredményez, mely fájdalmassá teheti az együttlétet, égő, viszkető érzést, folyást és általános diszkomfortérzetet okozhat” – mondja a szakértő.

Fertőzés esetén, míg a kezelés be nem fejeződött, hanyagolni kell a szexuális életet. Azoknak, akik hajlamosabbak a gombás és bakteriális hüvelyproblémákra, érdemes elgondolkodni az óvszeres védekezésen, az ondó ugyanis felboríthatja a belső egyensúlyt, ami könnyen fertőzéshez vezethet – ez utólag igencsak megkeserítheti a szexuális együttlétet. Épp ezért az érzékenyebbek próbáljanak meg az aktus után minél hamarabb megmosakodni, de vigyázzanak az illatosított, nem bőrbarát termékekkel! A hüvelyöblítés viszont kifejezetten káros, mert a túltisztítás is árt a hüvelyflórának.

Testi tiltakozás

„Az éles, belső, alhasi fájdalmak mélyebben jelentkeznek, és akár krónikus nőgyógyászati betegségekre, szervi elváltozásokra is utalhatnak. Nagyon gyakran endometriózis áll a háttérben, de előfordulhatnak petefészekciszták is” – mondja dr. Pethő Boglárka.

Fájdalmat tapasztalhatnak azok is, akik valamilyen nőgyógyászati műtéten estek át vagy nemrég szültek: a regenerálódás időtartama egyénileg változik, előfordulhat, hogy valakinél jobban elhúzódik ez az időszak. Sajnos a beavatkozások következtében olyan hegesedés is kialakulhat, amely hosszabb távon okoz kellemetlenséget a hálószobában.

Öt lehetséges fájdalomforrás Allergia: több minden válthatja ki, az óvszer latex anyaga és a síkosító összetétele gyakran szerepel ezek között

Húgyhólyag-gyulladás: általában az együttlét után okoz kellemetlenségeket. A tünetei a felfázáshoz hasonlítanak: csípő, égő érzést tapasztalhatunk, fájdalmas lehet a vizelés is – akármilyen rossz érzés, ne halogassuk, mert fontos, hogy a hólyagban összegyűlt baktériumok minél előbb távozhassanak! A folyamatot bőséges folyadékbevitellel gyorsíthatjuk.

Menopauza: a hormonális változások hüvelyszárazságot okozhatnak, ami nem csak kellemetlenné, hanem sérülésveszélyessé is teheti a szexet – bőrbarát síkosítóval könnyen megszüntethető a probléma.

Méret: igenis számíthat – fájdalmat az okozhat, ha a partner pénisze anatómiai szempontból nem illik a hüvelyhez. Ilyenkor különösen nagy figyelmet kell fordítani az előjátékra.

Szexuális úton terjedő betegségek: sokáig lappanghatnak tünetmentesen, ugyanakkor a kenetmintából már ilyenkor is kimutathatók – előfordul, hogy a fájdalom a fertőzés egyik első jeleként lép fel.

Lelki sebek

A szakértő azt is elmondta, hogy a fájdalom nem mindig akut vagy krónikus fizikai probléma tünete, hanem valamilyen lelki folyamat eredménye is lehet. „Ha sikerült kizárni a szervi okokat, akkor gyanakodni kell a pszichés eredetre. De ehhez előbb szükség van a nőgyógyászati vizsgálatra, melynek része a nemi szervek megtekintése, a tapintásos vizsgálat, ultrahang és a hüvelykenet vizsgálata. A fájdalom pontos okát ezek nélkül nemigen lehet megállapítani: az érzeteket nem is mindig egyszerű elhatárolni egymástól. Ráadásul van, hogy ezek egymással párhuzamosan jelentkeznek.”

Ha minden fizikai vizsgálat és teszt eredménye negatív, felmerülhet, hogy valamilyen trauma áll a háttérben, esetleg stressz, szorongás, depresszió – vagy más rendellenesség. Sajnos ez is akadályozhatja a kiegyensúlyozott szexuális életet fájdalomérzettel: lelkünk így védekezik.