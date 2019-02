„Úgy vágták le a földre, mint egy csomagot” – Tönkretették a mozgássérült nő kerekesszékét a reptéri rakodók

Tönkretették egy mozgássérült nő elektromos kerekesszékét az American Airlines reptéri rakodómunkásai – írja a Yahoo Lifestyle. Ariella Barker egy fotót is megosztott az elrontott székről a Facebookon.

Az ismert jogász, egyben a fogyatékossággal élők jogaiért kampányoló aktivista a Storyfulnak nyilatkozva elmondta: Charlotte-ból New Yorkba repült egy konferenciára, és mielőtt feladta volna a székét, külön megkérte a légitársaság alkalmazottait, hogy ne nyúljanak a kapcsolókhoz. Igen ám, csakhogy amikor megérkezett New Yorkba, észrevette, hogy az akkumulátor kapcsolója beragadt, így be se tudta kapcsolni.

A nő szerint felháborító, hogy egy reptéren ilyen trehányul bánnak a mozgássérültek számára nélkülözhetetlen kerekesszékekkel. „A tény, hogy úgy dobják le a gépről a székeinket, mintha egyszerű csomagok lennének, elfogadhatatlan” – mondta a portálnak.

Barker egy későbbi kommentjében azt írta, hogy a légitársaság ideiglenesen megjavíttatta a székét, és azt ígérik, amint hazaér „állják a javítás költségeit”.

Az American Airlines a Yahoo Lifestyle-nak küldött közleményében azt írta, tudnak a problémáról. „Kiemelt figyelmet fordítunk az American Airlines járatain szállított mobilitási eszközök épségére, nagyon ritkán kapunk törött/sérült kerekesszékekkel kapcsolatos panaszokat” – hangsúlyozták, hozzátéve: minden esetben kártalanítják az elrontott székek tulajdonosait.