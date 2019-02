A súlyos beteg Selma Blair az Oscar-gála egyik királynője volt

A fél világnak több mint egy napja dallamtapadása van a Shallow című dalra, és mindenki azt találgatja, tényleg szerelmes-e egymásba Lady Gaga és Bradley Cooper, és ez jól is van így. Vitán felül Lady Gaga volt a gála egyik királynője tegnap, az örökifjú dáma, Helen Mirren pedig a másik. De nem mehetünk el szó nélkül még egy csodálatos jelenet mellett: az Oscar-gála legmeghatóbb bevonulása idén bizonyosan Selma Blair nevéhez fűződik, aki először jelent meg vörös szőnyeges eseményen, mióta sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála.

Egy tavaly októberi napon jelent meg a 46 éves színésznő Instáján a poszt, melyben részletesen beszámolt arról, hogy kiderült, sclerosis multiplexben szenved, és bár hálás a sorsnak a csodálatos barátaiért és a klassz munkájáért, de bizony a betegség rendesen próbára teszi.

„Van, hogy elesek, elejtek dolgokat, a memóriámra köd borul időnként, és olyan, mintha a bal oldalam egy hibás GPS-től kapná az utasításokat. De igyekszem. Nem tudom előre, mikor mit rontok majd el, de megteszek mindent, ami tőlem telik” – írta akkor, hozzátéve, hogy újra teljes életet szeretne, bízva abban, hogy képes lesz még játszani a kisfiával, sétálgatni az utcán, és felülni a lova hátára. És azt ígérte, azon lesz, hogy az ő példáján keresztül minél többet megtudjanak az emberek erről a betegségről.

A sclerosis multiplex a központi idegrendszer, azaz az agy és a gerincvelő gyógyíthatatlan betegsége, mondhatjuk, hogy az emberi szervezet egyik legsúlyosabb tévedése. Egy olyan autoimmun betegség, melyben az immunrendszer idegenként azonosítja és pusztítani kezdi a saját fehérjéit, közelebbről azt az úgynevezett myelinhüvelyt, ami az idegrostokat szigeteli. Az eredmény a myelinhüvely állandó hegesedése, ami az idegek és az izmok működését fokozatosan rontja. A betegség első tünetei 20-40 éves kor között szoktak jelentkezni, és a nőket nagyobb eséllyel érinti. A tünetek között a végtagok zsibbadása, érzéketlenné válása, mozgáskoordinációs zavar és látásromlás is szerepelnek. Az SM a tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan, de különböző súlyosságú formái léteznek. (Forrás: Házipatika)

A színésznő továbbra is aktív a közösségi oldalán, és némi baráti unszolás után most arra is rávette magát, hogy részt vegyen a 2019-es Oscar-díjak kiosztásán. És nem túlzás azt mondani, hogy rózsaszín-mentazöld-fekete estélyi ruhájában úgy festett, akár egy tavasztündér, aki történetesen „sétapálcával” érkezett.

Botját egyébként direkt a jeles eseményre készítették, a markolatán a színésznő monogramját egy rózsaszín gyémánt is ékesíti. Kísérője pedig egy régi barátja, Troy Nankin volt, akinek hálás szívvel mondott köszönetet a színésznő másnapi Instagram-bejegyzésében.

„Ő volt az én hősöm aznap este. Azt akarta, hogy fényesen ragyogjak akkor is, ha épp nehéz időket élek. Pontosan tudta, hogy szerettem volna büszke nőként állni a reflektorfényben, hogy része lehessek ennek a különleges estének még akkor is, ha a testem nem engedelmeskedik úgy, ahogy régen.”

És tényleg, ha megnézzük a bevonulásukról készült felvételeket, elszorul az ember torka attól az óvó törődéstől, amellyel Troy kísérte partnerét. Nem is csoda, hogy a végén a meghatottságtól zokogásban tört ki a színésznő.

via GIPHY

Reméljük, sok Oscar-díj-átadáson láthatjuk még viszont Selma Blairt, és biztosak vagyunk benne, hogy okoz még a rajongóknak sok kellemes meglepetést ez a hihetetlenül erős nő.

via GIPHY

via