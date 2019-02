Megható posztban írt Down-szindrómás kislányáról az apuka

„A kislányomnak Down-szindrómája van. Mire számíthatok?” – teszi fel a kérdést sok szülő, köztük a Jason Knee nevű apuka is a Twitteren. Csakhogy ő azonnal meg is válaszolja saját kérdését:

„Erre. 100%-osan erre” – írja egy kép fölé, amin Rosie nevű kislánya tele szájjal mosolyog. Majd hozzácsatol egy másik jókedvű fotót is, valamint a #semmitnemváltoztatnékmeg címkét.

A büszke apuka ezt követően még számos, imádni való fotót közzétett, amin cuki kislányával pózolnak, és erre a láncra azóta számos Down-szindrómás gyerkőcöt nevelő szülő rácsatlakozott.

So, I took over, as I can work from anywhere, and stayed with Rosie over Christmas and New Year — we all made the best of it with FaceTime and hospital visits from family.



