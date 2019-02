Megható! Elhunyt lánya helyett az apa futotta le a félmaratont

Andy Airey összetört, mikor lánya, a 29 éves Sophie tavaly decemberben megölte magát. A korábban nővérként dolgozó lány az öngyilkosság előtt rendszeresen futott, be is nevezett egy félmaratonra. Érthetetlen, hogy miért döntött mégis a halál mellett.

Édesapja úgy döntött, a gyász feldolgozásának részeként lefutja lánya helyett a versenyt. Komoly edzésbe kezdett, és az ügyből jótékonysági akciót csinált: a történetét megosztva arra kérte a netezőket, járuljanak hozzá egy öngyilkosságokat megelőző brit alapítvány munkájához.

Cheering @AireyAndy on as he finishes his half marathon in memory of his daughter, Sophie.

We want to thank Andy for his amazing hard work raising funds and vital awareness for the prevention of young suicide.

You can support Andy here: https://t.co/Ev2b9QPc88 pic.twitter.com/1Ieji52cPm

— PAPYRUS (@PAPYRUS_tweets) 2019. február 23.