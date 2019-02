Egyből sikerült lefogynia a nőnek, miután elvált kajafutár férjétől

Kelli Kinsella mindig is küzdött a súlyával: a 37 éves nő sosem volt pálcikavékony, de azért voltak jobb és rosszabb időszakai. 24 évesen például sikerült 110-ről 70 kilóra lefogynia, pár évvel később azonban kamatostul visszahízta, amit leadott.

Nem túlzunk, ha azt állítjuk, ebben nagy szerepet játszott exférjével közösen kialakított életmódjuk: a férj ugyanis egy kínai gyorsétteremben dolgozott futárként, és este mindig temérdek maradékot vitt haza.

A pár együtt falta be a kínait, aztán közösen rárepültek a chips-es zacskóra is. A projektmenedzser Kelli ekkora már a reggeli három péksütin és az ebédre fogyasztott bagetten is túl volt. “Idegesítő volt, hogy a férjemen semmi nem látszott meg, én csak híztam és híztam” – meséli a nő.

Túlzás, hogy csak azért ment csődbe a házasságuk, de tény, hogy a nő a válás óta 15 hónap alatt visszanyerte bombaalakját: 170 kilóról 70-re fogyott. “18 éve először vagyok szingli, végre volt időm magamra figyelni” -árulta el a titkát.

