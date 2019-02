Otthoni munkával lett milliomos a siket nő, akit sehova se vettek fel

Katie Redstar 3 éves kora óta siket, emellett a látásával is évek óta problémák vannak. Ugyanakkor mindig is dolgozni akart, ezért 2017-ben egy állásközvetítő cégnél próbált szerencsét. Itt azt tanácsolták neki, inkább érje be a segéllyel, amit fogyatékkal élőként kap, és hagyja a munkakeresést.

A Yorkshire-ben élő Katie szerencsére nem vette komolyan a tanácsot. Nem sokkal később elindította vállalkozását: a neten keresztül tanítja az emberek jelbeszéddel kommunikálni, mert őszintén hiszi, hogy a siketek, a némák és a hallók között ledönthetők a határok.

Katie vállalkozása azóta akkora siker lett, hogy a 34 éves nő már milliárdos belőle. A következő projektje pedig még az előzőnél is klasszabb: a fizetéséből tengerparti házat vásárol majd Portugáliában, ahol siket gyerekeknek rendez táborokat.

storytender