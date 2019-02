Kardiológus altat a miskolci kórházban

A kevés szakorvos miatt más szakterületekről berendelt, aneszteziológiai gyakorlattal nem rendelkező orvosok, például kardiológusok végzik az altatást – írja a Magyar Narancs, egy miskolci politikus állításait idézve.

A miskolci kórház vezetői állítólag a

szakorvos-jelöltek ügyeleti díját sem akarják emelni,

így az nem versenyképes a szomszédos kórházakban megkereshető bérekkel. Közben a szomszédos megyeszékhely kórházában egy szakorvosi fizetés másfélszerese a miskolcinak.

A politikus állításáról a lap megkérdezte az összevont miskolci kórházak vezetését, illetve az orvos végzettségű polgármestert is, hiába. Egy miskolci országgyűlési képviselő viszont az Emberi Erőforrások Minisztériumát kérdezte az ügyben.

Rétvári Bence államtitkár Jakab Péternek azt írta,

“folyamatosan biztosítják az ellátást”

a miskolci kórházak valamennyi szakorvosi területén, így az aneszteziológia és az intenzívterápia terén is. Azt nem cáfolta, hogy más szakterületben jártas orvosokat is bevetettek: „a Központi Intenzívterápiás Osztályon 24 órában 6 orvoskolléga látja el a feladatokat, akik az ügyeleti műtőben is dolgoznak. Műtétet elhalasztani nem kellett”.

Az államtitkár szerint a miskolci kórházak “életpályamodellje egyértelműen sikeres”, januárig 19 altatóorvos csatlakozott hozzá. A rezidensek és szakorvos-jelöltek túlmunkával akár bruttó félmillió forintot is kereshetnek.

Rétvári szerint annak oka, hogy altatáshoz más szakterületről is alkalmaznak orvosokat, az, hogy a szakorvos-jelöltek a szakvizsgájukra készültek. Emellett hangsúlyosan felhívta a figyelmet, hogy

egyik, altatásra berendelt orvost sem kötelezték

„anesztes” feladatok elvégzésére.