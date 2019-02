„Az orvosok ötször próbáltak rábeszélni az abortuszra, de nem hagytam magam”

„Miután kiderült, hogy Noah agyának csupán a 2%-a fejlődött ki, az orvosok azonnal a terhesség megszakítását javasolták. Úgy vélték, ha sikerül is végigcsinálnom a terhességet, Noah nem fogja túlélni a születését sem” – idézi a Daily Telegraph című ausztrál lap Shelley Wallt, a brit anyukát, aki férjével, és immár hatéves kisfiával a közelmúltban a Good Morning Britain című reggeli műsor stúdiójában vendégeskedett.

Shelley-t, aki kisfia mellett két idősebb lányt is nevel, a terhessége során összesen ötször próbálták meggyőzni arról, hogy vetesse el gyermekét. „Az orvosok meg voltak róla győződve, hogy kizárólag az abortusz szolgálja Noah érdekeit, aki ha túl is élné a születését, a fejlődési rendellenessége miatt, fizikálisan és mentálisan is súlyosan fogyatékos lenne. Biztosak voltak benne, hogy nem fog látni, hallani, beszélni, se mozogni” – mondta az anyuka, aki a dermesztő kilátások ellenére sem tört meg.

Noah végül 2013. november 11-én, éjjel 11-kor jött világra egy embert próbáló terhesség végén. „Az első néhány napból csak a feszült várakozásra emlékszem. Miután Noah megszületett, aláírtunk egy arra vonatkozó beleegyezést, hogy ha valami baj történne, nem szeretnénk, ha az orvosok újraélesztenék. Szerencsére aztán erre a nyilatkozatra nem volt szükség: Noah ugyanis magától lélegzett, és az állapota még hetekkel a szülés után is stabil volt.”

Shelley szerint ez volt az első „csoda”, amit a fia véghez vitt. A másodikra pedig néhány évvel később, egy rutinnak számító vizsgálaton derült fény. „A vizsgálat keretében az orvosok készítettek egy felvételt Noah agyáról is. Emlékszem, nem sok jóval kecsegtettek az orvosok, szóval ők voltak a legjobban meglepődve, mikor kiderült, hogy a kisfiamnak 80%-ban kifejlődött az agya.”

Rob Wall, Noah édesapja ezzel kapcsolatban elmondta, soha egyetlen pillanatra sem tettek le feleségével arról, hogy Noah a fejlődési rendellenessége ellenére teljes életet élhessen. Épp ezért a születése óta a legkülönbözőbb fejlesztésekre hordták őt, hosszú időt töltöttek többek között Ausztráliában is, ahol a kisfiú, egy speciális, neurofizikoterápiás kezelésen vett részt: „A foglalkozásokon a fizioterápia és a kognitív gyakorlatokat elegyítik a szakemberek, biztosak vagyunk benne, hogy ez az intenzív terápia nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Noah agya ilyen sokat fejlődjön. Igaz, ha nincs az agy fantasztikus regenerációs képessége, valószínűleg a terápia önmagában kevés lett volna.”

Mint kiderült, a hatéves kisfiú, akiről az orvosok születése előtt azt mondták, hogy se látni, se hallani, se mozogni nem fog tudni önállóan, nem csak, hogy hall és lát, de beszél, segítség nélkül felül, sőt, a terápia keretében már szörfözött is. „Noah legnagyobb vágya, hogy egyszer segítség nélkül járhasson, és szeretne megtanulni síelni is” – mondta az édesanyja, aki korábbi orvosainak rendszeresen küld képeket kisfiáról.