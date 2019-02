„A pirítós a luxus csimborasszója” – Karl Lagerfeld étrendje sem volt éppen hétköznapi

Finoman fogolmazunk, amikor azt mondjuk, Karl Lagerfeld, a kedden, 85 évesen elhunyt divatcézár formabontó alak volt. Fenomenális divatshow-k, excentrikus életstílus, csípős, fanyar humor – ezek jutnak először eszünkbe Lagerfeldről. Nem állt be a sorba semmilyen szempontból, macskáját, Choupette-et rajongásig imádta, legszívesebben feleségül vette volna, és pontosan tudta, hogy ahogy él, az minden, csak nem szokványos. Önmagát ironikusan önmaga karikatúrájának nevezte.

Ezek után nem meglepő, hogy a szokásai finoman szólva eltértek az átlagostól, olyan profán dolgokban is, mint az étkezés. 2000-ben belevágott egy nagy fogyókúrába, melynek eredményeként több mint 40 kilótól szabadult meg 13 hónap alatt. Ebben dr. Jean-Claude Houndret orvos volt a segítségére, akiről a The New York Times 2005-ben azt írta, szakterülete a táplálkozás, az esztétika (értsd: elkötelezett híve a plasztikai sebészetnek) és a homeopátia. A sikeres diéta történetét aztán meg is írta a divatpápa és a Dalí-bajuszt viselő doktor egy könyvben – A Karl Lagerfeld étrend igazi bestseller lett Franciaországban, és csaknem kétszázezer példány fogyott el belőle.

Diétás kóla nélkül egy tapodtat se

A könyvben Lagerfeld szorgalmazza a mesterséges édesítők használatát, amivel lássuk be, azért minimum érdemes óvatosan bánni, de egy divatpápát nehéz lett volna keretek közé szorítani. Ha ő valamit kedvelt, azt teljes odaadással tette. Nagy kedvence volt például a diétás kóla, annyira, hogy naponta tíz dobozzal is elfogyasztott belőle. Egyszer azt mondta a Harper’s Bazaarnak, hogy a light kóla az egyetlen ital, amit iszik.

Diétás kólát iszom reggeltől estig, sőt éjszaka is, és simán tudok aludni ennek ellenére. Nem szeretem a meleg italokat, nem fogyasztok sem kávét, sem teát, semmit a kólán kívül.

Persze a legtöbb táplálkozástudományi szakértő a fejét fogná, ha arról értesülne, hogy valaki csak üdítőitalt iszik, még ha az cukormentes is. Mi is azt ajánljuk, senki ne kövesse ebben Lagerfeldet, hiszen a test egészséges működéséhez napi 2 liter víz feltétlenül szükséges, aminek a diétás kóla nem egyenértékű helyettesítője.

Lagerfeld híres volt arról is, hogy előszeretettel hagyott ki főétkezéseket, és bár bizonyos időközönként egy kis böjtölés senkinek sem árt, de alighanem abban is egyetértenek a világ dietetikusai, hogy az ebéd ignorálása, és a nagyon alacsony kalóriabevitel hosszú távon minden, csak nem egészséges megoldás. Márpedig a mester a nagy diéta után soha nem vitt a szervezetébe 1200 kalóriánál többet naponta, ami egy felnőtt férfi 2000-2500 kalóriás energiaigényénél jóval kevesebb.

„Nem szoktam ebédelni” – mondta a Harper’s Bazaarnak, és mint kiderült, a beülős vacsoráknak sem volt nagy barátja. Így beszélt erről:

„Utálom, amikor nézegetni kell az órámat, és sietve fel kell öltöznöm, mert egy fontos vacsorára vagyok hivatalos. Valójában minden vacsora fontos, ezt az étkezést soha nem szabadna kihagyni. De utálom hivatalos keretek között elkölteni. Épp elégszer csináltam már.”

A nagy fogyás kis titkai

A diétáról szóló könyvében persze azért nem ezt az aszkéta életmódot hirdette Lagerfeld, ott szó sem esett főétkezések elblicceléséről. A nagy fogyásához napi három főétkezés vezetett szigorúan meghatározott időpontokban.

Amikor fogyókúrázol, maradj olyan sokat otthon, amennyit csak lehetséges. Reggeli nyolckor, ebéd egykor, vacsora este nyolckor. Ezt nagyon fontos betartani. És természetesen semmi nassolás az étkezések között.

A reggelije mindig nagyon egyszerű volt: gyümölcslé, joghurt, tojás – persze nem olajban sütve – és néha egy szelet pirítós. A The Guardian szerint a pirítóst a luxus csimborasszójának nevezte a könyvében, egyenesen a legízletesebb dolognak a világon.

Diétaprogramja alapkövei pedig nem voltak igazán meglepőek: alacsony kalóriabevitel, semmi finomított élelmiszer vagy bő olajban készült étel. Zsírszegény fogások és rengeteg fehérje – ez volt az étrend lényege. Könyvében néhány kedvelt receptjét is megosztotta az olvasókkal – halszuflé, a fürj flambé, málnás mousse, zöldségek aszpikban és tárkonyos sült gyöngytyúk is szerepelnek a leírt fogások között. És étrendjének része volt napi egy proteinshake is, ebédre vagy vacsorára.

A divatpápa nemcsak aszkéta étrendjéről volt híres, hanem arról is, hogy úgyszólván nem volt a testmozgás nagy barátja. „Ha sokat mozgok, fennáll a veszély, hogy éhes leszek” – írta könyvében, és ennek jegyében mindössze háromszor 15 perc sportra „vetemedett” hetente, és hasonlóan gondolkodó követőinek is csak ennyit javasolt. Mi azért ehhez hozzátennénk, hogy igen, bármennyi mozgás, ami több a semminél, hasznos a szervezet számára, de azért aki igazán fitt és egészséges szeretne maradni, az jól teszi, ha a heti programjába legalább két-két és fél óra közepes intenzitású sportot beiktat.

Mindenről frappáns gondolatai voltak, az étkezési szokásairól is

A fogyókúra az egyetlen játék, amiben akkor nyersz, ha veszítesz

– mondta egy alkalommal Lagerfeld. És a 41 kilós súlyvesztésével ő kétségtelenül sokat nyert. „A tét a saját boldogságod, minden más csak ezután következik. Tégy különbséget saját magad és a közé az ember közé, akinek nem szeretnél többé a bőrében élni” – így hangzik a minden fejben dől el lagerfeldi megfogalmazása. Őt mi motiválta a fogyásban? „Azért kezdtem fogyókúrázni, mert Hedi Slimen ruhákat akartam hordani. A divat a legjobb motiváció a fogyáshoz. Nincs rosszabb, mint vágyakozva nézni a ruhadarabokra, amiket hordani szeretnél, de nem tudsz, mert túl szűkek rád.” Hát, igen. Lássuk be, nem túl meglepő mondatok ezek egy divattervezőtől. A kitartás érdekében pedig ezt tanácsolta: „Akkor fogj neki a fogyókúrádnak, amikor épp boldog vagy, és optimistán tekintesz a jövőbe. A diéta egyfajta büntetés. Mondogasd azt magadnak, hogy mindenképp szükséges. Ez a siker kulcsa. Mert az igazság az, hogy fogyókúrázni nem muszáj, csak éppen te fogyni szeretnél. És ne beszélj róla túl sokat. Az étkezés unalmas téma, éppen úgy, mint a betegségek.”

Forrás: Insider, Into The Gloss, The Guardian