Egy ritka rendellenesség miatt üszkösödni kezdtek egy nő ujjai a hidegtől

Alex Busby egy 51 éves brit varrónő, akinek a tavaly decemberi hidegben egyszer csak üszkösödni kezdtek az ujjai. A rémült nő egyből orvoshoz fordult. Mint kiderült, az úgynevezett Raynaud-szindrómától szenved, ezért különösen érzékenyek a végtagjai a hidegre – írja a Metro.

A Raynaud-szindrómában szenvedőknél a hidegben keringészavar állhat be a végtagokban, elsősorban az ujjak végén. Ilyenkor a bőr kifehéredik, majd ellilul, az ujjak kisebesedhetnek, száraz gangréna és üszkösödés is kialakulhat rajtuk.

Busby korábban is észrevette, hogy a kezei érzékenyebbek a hidegben, mint másoknak, eddig azonban nem voltak ilyen súlyosak a tünetei, mint most, amikor az ujjai megdagadtak, a körmei pedig feltöredeztek és leestek. Emiatt borzasztó fájdalmai vannak, és dolgozni is alig tud, arról nem is beszélve, hogy rengeteg tapintatlan megjegyzést kap.

A nő végül azért fordult a sajtóhoz, hogy mások figyelmét is felhívja a betegségre. Hogy azok, akik hasonló tüneteket tapasztalnak magukon, időben orvoshoz forduljanak.

Busby képeket is közölt a kezéről. Ezekhez kattints erre a linkre!

Kiemelt kép: iStock