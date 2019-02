„Manapság ha meglátogatsz egy kórházi szülészetet, könnyen elfelejtheted, hol vagy: lehet Budapest vagy Honolulu is”

Nemrégiben Budapesten Nemzetközi Szülészeti Konferenciát tartottak, ahol olyan neves szereplők is előadtak, mint Ibu Robin Lim CNN Hero of the Year-díjas bába és dr. Michel Odent francia orvos, kutató. Mindkettejüknek ugyanazokat a kérdéseket tettük fel a szülészeti ellátással kapcsolatban.