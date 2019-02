Beteg a pasid? 10 tipp, hogy te ne legyél az

Az időjárás állandó változékonysága, az, hogy egyik héten mínusz fokok vannak, a következő héten pedig plusz 4-5, szintén a vírusok terjedésének kedvez. De van pár dolog, amit megtehetsz, hogy te ne legyél a statisztika része, még akkor sem, ha a pasid betegen fekszik otthon, és te lelkesen ápolod őt, hogy minél előbb meggyógyuljon.

Persze ha ápolod beteg párodat, akkor ez teljesen életszerűtlen, elkerülni nem lehet, de minimálisra csökkenthetitek az érintkezéseiteket, hogy a vírus legalább téged elkerüljön. Láz, köhögés, torokfájás, nátha – ha lehet, mentsd meg magad ezektől a kellemetlen tünetektől. Ennek a legfőbb eszköze a megelőzés.

1. Semmi csók

Legalábbis, amíg a pasid nagyon beteg. Könnyen belátható, hogy a csókkal (nyállal) szinte garantált a vírusok továbbadása.

Discover & share this Dog GIF with everyone you know. GIPHY is how you search, share, discover, and create GIFs.