Jön a kerekesszékes és a lábprotézises Barbie!

Régóta volt már rá igény, hamarosan pedig végre megtörténik: kerekesszékes és lábprotézises Barbie babákkal bővül júniusban a Mattel a Barbie Fashionistas termékskálája.

A lábprotézis lecsatolható lesz a babáról, a kerekesszékes Barbie teste pedig mozgatható. A kerekesszékbe emellett bármelyik Barbie beültethető lesz a Made to Move kollekcióból.

(Mattel)A kerekesszékes babához egy rámpa is jár majd, melynek segítségével akadálymentesíthető a Barbie álomház. A kerekesszékes szett 19.99 dollárba, vagyis nagyjából 5600 forintba fog kerülni, míg a többi új baba ára, a lábrotézises változatot is beleértve, fele ennyi lesz.

A Fashionistas termékvonal, melyben eddig is megtalálható volt jó pár különféle testalkat, bőr-, illetve hajszín, további modellekkel is bővül, így többek között lesz afrofonatos, kis mellű, vastagabb derekú és izmosabb karú Barbie baba is.

via