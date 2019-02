Szívszorító levélben kéri a kisfiú, hogy mentsék meg az apukáját

Az angliai Cheshire-ben élő, negyvenes évei elején járó Peter McCleave két éve lett rosszul. Korábban nagyon komolyan vette a sportot, Ironman-atléta volt, rögbiedzőként is dolgozott. Feleségével közösen két gyerekük van.

A férfi 2016 szeptemberében kapott tüdőgyulladást, az akkor elvégzett vizsgálatok során derült ki, hogy mielómája van, vagyis daganatosak a plazmasejtjei. Orvosai 2017-ben közölték vele, hogy sejtátültetés nélkül nagyjából hét évet élhet még.

McCleave családja kampányt indított azért, hogy 10 ezer donor ajánljon fel vérplazmát az Egyesült Királyságban. Abban bíznak, így nemcsak a férfinak, hanem másnak is tudnak segíteni. Most McCleave nyolcéves fia, Max is beszállt a kampányba: kézzel írt levelet küldött a 10 ezer donort összegyűjtő alapítványon keresztül, amelyben le is rajzolta, hogyan működne a sejtátültetés.

Apja azt nyilatkozta, soha nem volt még olyan büszke a gyerekeire, mint most, de utálja, hogy a gyerekeknek is meg kell birkózniuk az ő betegségével.

