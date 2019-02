Galambinvázió Hódmezővásárhelyen

Galambok lepték el Hódmezővásárhely központját – számolt be róla a TV2.

A csatorna több szakértőt is megszólaltatott, akik szerint a galambinvázió nemcsak zavaró, de veszélyes is, mivel a madarak súlyos betegségeket terjesztenek: többek között tüdőgyulladást is okozhatnak.

A csatorna megkereste a polgármesteri hivatalt az ügyben, ahonnan az a válasz érkezett, hogy a galambok gyérítése már folyamatban van. A galambpopulációt csapdás és riasztós módszerekkel szabályozzák.