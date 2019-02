„Kérlek, írjatok egy okot, hogy véget vessek az életemnek” – szívmelengető módon reagált az internet népe a depressziós kamaszfiú posztjára

„17 éves vagyok, és súlyos depressziós. Kérlek, adjatok nekem egy okot, hogy véget vessek ennek az egésznek” – írta a Reddit oldalára töltött fotója mellé a MufasaQuePasa nevű felhasználó. A 17 éves orosz kamasz minden bizonnyal komolyan gondolta a dolgot, amit már pusztán az is jelez, hogy a közösségi oldalnak egy olyan részébe kopogtatott be posztjával, ahol a felhasználók híresen kegyetlenül véleményezik egymást és egymás feltöltött fotóit is.

De nem most. A kamasz legnagyobb meglepetésére a Reddit egyik legsötétebb bugyrának felhasználói ahelyett, hogy válogatott gonoszságokkal ekézték volna a külseje, a mentális betegsége, az önbizalomhiánya vagy bármi miatt, inkább mellé álltak, és a saját történeteiken keresztül a segítségükről, megértésükről és a támogatásukról biztosították őt.

„Nem. Se én, se más ezen az oldalon nem fog neked segítséget nyújtani ahhoz, hogy feladd. Lehet, hogy első ránézésre olyan srácnak tűnsz, aki csak szórakozik velünk, de én alaposan megnéztem a fotódat, és a szemeidben nyoma sincs az életnek. A csillogásnak. Csak remélni tudom, hogy hamarosan jobban érzed majd magad, és meggyógyulsz” – írta az eredeti posztra válaszul az egyik felhasználó, majd azt tanácsolta a fiúnak, semmiképp se törölje ki a posztját, hogy ha jobban lesz, láthassa, mekkora utat tett meg.

„Pontosan úgy nézel ki, mint az a barátom, aki ugyanebben a cipőben járt, de mert segítséget kérni, és meggyógyult.”

Pontosan annyi idős vagy, mint a fiam volt, mikor öngyilkos lett három hónapja. Ne fordulj magad ellen! Hidd el, rengeteg ember van körülötted, akiknek fontos vagy, akik összeomlanának, ha véget vetnél az életednek. A fiam nem tudta, milyen nagyon fontos nekünk, se azt, mennyien szerettük őt. És ami a legrosszabb, az öngyilkossági kísérlete sajnos működött: belehalt a sérüléseibe, pedig nem akart meghalni. Szóval, ha tanácsolhatok valamit, akkor az ez: kérlek, maradj életben. Kérj segítséget! És ne hagyd, hogy itt érjen véget a történeted!

„Úgy nézel ki, mint valaki, akinek varázslatos mosolya van!”

Srác, én egyetértek a többiekkel. A legutolsó dolog, amire most szükséged van, az az, hogy az emberek atomjaidra cincáljanak téged a kritikáikkal. Inkább menj, kérj segítséget egy jó pszichiátertől, gyógyulj meg, erősítsd meg az önbizalmad, és aztán gyere vissza ide, és beszélgetünk.

„A legjobb barátom orosz volt, néhány héttel a 30. születésnapja előtt fejbe lőtte magát. Kérlek, kérj segítséget!”

Egyelőre nem tudni, hogy az eredeti poszt 17 éves szerzője hallgatott-e a hozzászólókra, és segítséget kért-e ahhoz, hogy legyőzhesse kínzó depresszióját. Az azonban már most biztos, hogy a poszt és a még most is folyamatosan érkező hozzászólások elérték, hogy mára az egész világ felfigyeljen a történetre. És ezzel együtt arra a kegyetlen mentális betegségre, amelyet depressziónak nevezünk, és amely így vagy úgy világszerte több tízmillió ember mindennapjait keseríti meg.