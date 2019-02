A jövő „szuperkajája” bizarr, de tápláló – megkóstolnád?

Magyarul sajnos csak a szerencsétlen „szuperkaja” kifejezéssel lehet utalni az angolul superfoodnak nevezett élelmiszerekre, amelyeknek mindenféle előnyös tulajdonságuk van, például rengeteg vitamint és/vagy fehérjét és/vagy egyéb, a szervezetünk számára nélkülözhetetlen tápanyagot tartalmaznak. Lehetnek növényi vagy mint a mostani esetben, állati eredetűek.

Nem fokoznánk tovább a feszültséget, a legújabb szuperkaja a csótánytej lesz! Persze jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi köze a legtöbb ember undorának tárgyát képező ízeltlábúaknak a tejhez. Valójában semmi, azonban az úgynevezett csendes-óceáni csótány (Diploptera punctata) egy, a tejre hasonló táplálékkal – pontosabban a tejfehérjéhez hasonló kristályos anyaggal – táplálja utódait, innen a név. Érdekesség, hogy ez az egyetlen ismert csótányfaj, amely elevenszülő, vagyis nem petéket rak le.

Az indiai Institute of Stem Cell Biology and Regenerative Medicine kutatói sikeresen reprodukálták a csótánytej kristályait, amelyekről megállapították, hogy háromszor annyi fehérjét tartalmazak, mint a rendkívül táplálónak számító bölénytej. Vagyis nem kell arra gondolni, hogy a csótányokat meg kellett volna fejni, helyette egy kis genetikai varázslással laboratóriumi körülmények között állították elő a szuperkaját. A kutatásról az International Union of Crystallography (IUCr) szakfolyóiratában számoltak be.

„Ezek a kristályok teljes értékű tápláléknak tekinthetőek, ugyanis egyaránt tartalmaznak fehérjéket, zsírokat és cukrokat is” – magyarázta a kutatásban részt vevő Sanchari Banerjee a Times of India című lapnak nyilatkozva. „Ha pedig a fehérjéket alaposabban megvizsgáljuk, látni fogjuk, hogy a szervezet működése szempontjából kulcsfontosságú aminosavakat tartalmaznak.”

A csótánytejkristályok különlegessége ezenfelül, hogy a fehérjék nem egyszerre szabadulnak fel belőlük, hanem fokozatosan, az emésztés sebességéhez igazodva.

Valóságos kalóriabombáról van tehát szó, amely ideális lehet olyanok számára, akik nem feltétlenül tudnak gondoskodni a napi tápanyagbevitelről. A csótánytej emellett akár sportolók, de katonák számára is ideális lehet mint gyorsan aktiválható, hatékony táplálékforrás.

A kutatók most azon dolgoznak, hogy a fehérjedús kristályokat nagy mennyiségben is elő lehessen állítani anélkül, hogy csótányokat kellene boncolniuk. Ha ez sikerül, akkor valóban nagy karrier várhat a csótánytejre, hiszen ha mesterségesen is létre lehet hozni, akkor valószínűleg senkinek sem lesz kifogása a fogyasztása ellen.

Kipróbálnád a csótánytejet?