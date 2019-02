Szójatej: most akkor igyuk vagy ne igyuk?

A szójatejet vagy szójaitalt nálunk a legtöbben a tehéntej alternatívájaként használják. Elsősorban azok, akik laktózintoleranciában vagy tejfehérje-allergiában szenvednek, vegetáriánus, esetleg vegán életmódot folytatnak. De egyre többen fogyasztják a vegyes táplálkozásúak közül is.

Ennél az innivalónál a helyes megnevezés a szójaalapú ital lenne, hiszen tejnek igazándiból csakis az állati eredetű tejet nevezhetjük. A szójatej mellett nagyon népszerűek a szintén növényi eredetű magitalok vagy gabonatejek (mandula-, rizs-, kókusz vagy zabtej). Ezek tehát szuper alternatív lehetőségnek tűnnek azok számára, akik valamilyen okból nem fogyasztanak állati eredetű élelmiszereket. De mindenki számára ez a tökéletes megoldás? Netán van ellenjavaslat?

A távol-keleten már több ezer éve ismerik és használják a szójababot, amelyből áztatással állítják elő a szójaitalt is. Íze nyomokban emlékeztet a tehéntejre, ezért is lehet, hogy a leginkább elterjedt a növényi italok közül. Emellett szuper kalciumforrás, magas a vas-, az A-, E- és B-vitamin- és a fehérjetartalma is. Alacsony viszont a kalória-, a telítettzsír-tartalma és a glikémiás indexe is. A koleszterinszintet is rendben tartja.

A szójababból készült élelmiszerek, így a szójatej is tartalmaz bizonyos hormonokat és fitoösztrogéneket, melyek képesek felborítani a női szervezet természetes ösztrogénegyensúlyát. Kedvezőtlen hatással lehetnek a pajzsmirigy működésére, a menstruációs ciklusra. Egyes tanulmányok szerint okozhatnak mellcsomókat, vagy szerepet játszhatnak a méhdaganat kialakulásában.

Ha valaki még nem fogyasztott szójatejet, annál okozhat hasmenést vagy éppen székrekedést a túlzott fogyasztása.

Mielőtt pedig bevezetjük gyermekeink étrendjébe a szójatejet, mindenképpen beszéljük meg a gyerekorvossal.

Making your own soy milk is super easy and super cheap! All you need is some soy beans, water, a blender, a pot to cook it in and something to strain the milk like a nut milk bag, a jelly bag, or a few layers of cheesecloth.