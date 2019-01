Végig közvetíti a focimeccseket vak és autista fiának a brazil anya

Kedvenc csapatának minden meccsét végig közvetíti vak és autista fiának egy brazil édesanya – írja a Daily Mail. Az 56 éves Silvia Grecco és a 12 éves Nickollas igazi helyi hírességgé vált, miután egy São Paulo-i meccs tévéfelvétele közben elkapta a kamera, ahogy a nő a játékosok minden mozdulatát részletesen elmeséli a fiúnak.

Anya és fia, mindketten az egyik helyi klub, a Palmerias elkötelezett rajongói. „Minden részletet megosztok vele: hogy melyik játékos vett fel rövid ujjú mezt, hogy melyiknek milyen színű a stoplis cipője, a haja” – mondta Grecco az AFP-nek nyilatkozva nemrég, a Palmeiras és a Botafogo de Ribeirao Preto meccsének szünetében.

„A szívemből közvetítek. Nem vagyok hivatásos szpíker – tette hozzá az anya. – Mindent, amit látok és érzek, elmondok neki, még azt is, ha úgy érzem, el kell küldenem melegebb éghajlatra a bírót.”

Silviát és Nickollast az elmúlt hónapokban több brazil tévéműsorba is meghívták, és a Palmeiras edzésére is ellátogathattak. Nickollas Neymarral is találkozott São Paulóban. „Neymar a vállára vette, ő pedig megsimogatta a haját. Nagy pillanat volt!” – idézte fel a PSG világsztárjával való találkozásukat a nő.

Silvia azt mondja, fia azóta elkötelezett Palmeiras-drukker, amióta megtudta, hogy gyerekkorában Neymarnak is ez volt a kedvenc csapata. „Azt mondtam neki, »Látod, Nickollas, az anyád és a kedvenc játékosod… Szerintem neked is a Palmeirasnak kellene szurkolnod«” – elevenítette fel Silvia.

Egy helyi üzletember nemrég meghívta Silviát, Nickollast és néhány fogyatékossággal élő barátját a szezon nyitómeccsére. A gyerekek lelkesen hallgatták Grecco közvetítését; nagy volt az öröm, hiszen a Palmeiras 1-0-ra megnyerte a mérkőzést.