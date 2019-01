Antibiotikumokkal küldték haza, néhány órára rá kiderült, hogy petefészekrákja van

Petefészekrákkal diagnosztizáltak egy kétgyermekes brit édesanyát, alig néhány órával azután, hogy egy másik kórházból antibiotikumokkal küldték haza – írja a Metro.

A 61 éves Joy Vivien Lee január 14-én kínzó hasi fájdalmakkal ment a Huddersfield Royal Infirmary sürgősségi osztályára. Ott órákat kellett várnia, mire egy orvos megvizsgálta, holott ápolóként dolgozó testvére szerint „kétrét görnyedt a fájdalomtól”. Mikor végre sorra került, az orvos közölte vele, hogy jelenleg nincs megfelelő felszerelésük ahhoz, hogy megvizsgálják. Biztos, ami biztos alapon felírtak neki egy antibiotikumot, majd hazaküldték anélkül, hogy legalább egy későbbi időpontot adtak volna.

Lee azonban, amint hazaért, mentőt hívott, a fájdalmai ugyanis olyan erősek voltak, hogy azt hitte, haldoklik. A mentők a közeli Pinderfields Kórházba szállították, ahol az orvosok egy rövid vizsgálat után közölték vele, hogy a legnagyobb valószínűség szerint petefészekrákja van, ami akár a csontjaira is átterjedhet.

Mark Oldham-Fox, Lee 53 éves testvére elfogadhatatlannak tartja a huddersfieldi kórházban tapasztaltakat:

– nyilatkozta a döbbenetes orvosi hiba kapcsán.

Lee-t jelenleg a Pinderfields Kórházban tartják, és további vizsgálatokat végeznek rajta, de a legvalószínűbb még mindig a petefészekrák. A másik kórház szóvivője eközben nyilvánosan bocsánatot kért az eset miatt, és belső vizsgálatot ígért az ügyben.

