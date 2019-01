Egyre több az altató- és hashajtófüggő

Mintegy százezer ember altató-, nyugtató- vagy hashajtófüggő Magyarországon, ötször annyian vannak, mint a drogfüggők – hangzott el a TV2 Tények című műsorában.

A KSH adatai szerint 2017-ben átlagosan ötvenezer forintot költöttünk gyógyszerre, de Budapesten még ennél is többet. Rengeteg a gyógyszerfüggő, a legtöbben a fájdalomcsillapítókra, altatókra, hashajtókra és orrcseppekre szoktak rá. A legnagyobb probléma az, hogy sokan mindenféle kontroll, ellenőrzés nélkül szedik be ezeket a gyógyszereket, pedig a gyógyszerfüggőség akár vérnyomásproblémákat, szívelégtelenséget és vesebetegségeket is okozhat.