Kihagyhatatlan téli ital: a Golden Milk

A Golden Milk egy eredetileg Indiából származó fűszeres ital, mely összetevőinek hála, pozitív hatással van a szervezetünk működésére. Legfőbb összetevője a kurkuma és a gyömbér erős gyulladáscsökkentő, antioxidáns. Így kiválóan alkalmazható a téli megfázós, influenzás időszakban is torokfájásra, fejfájásra, megfázásra, de depresszió ellen is kiválóan alkalmazható, és serkenti az agyműködést is.

Elkészítése igazán nem igényel nagy konyhai jártasságot. Csak a hozzávalókat kell összemelegíteni nagyjából 10 perc gyöngyöző forralással.

Amikor jól összeforrt, egy teaszűrőn szűrjük le a fűszereket, és már kortyolgathatjuk is.

